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Чому об'єкти «Київміськбуду» заморожені: відсторонений глава компанії озвучив причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чому об'єкти «Київміськбуду» заморожені: відсторонений глава компанії озвучив причину
«Київміськбуд» взяв на себе зобов'язання добудувати об'єкти скандального «Укрбуду». Проте наразі будівництво не ведеться
фото: glavcom.ua

Заборгованість інвесторів перед компанією «Київміськбуд» становить 700 млн грн

Наразі заборгованість інвесторів перед компанією «Київміськбуд» становить 700 млн грн. Це безпосередньо впливає та унеможливлює подальше будівництво об'єктів. Про це в інтерв’ю Obozrevatel розповів президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір.

За словами Кушніра, у процесі будівництва зараз перебуває чотири об'єкти, також планується почати добудовувати ще один. Процес може активізуватися після перемоги, коли зросте попит на житло.

«На більшу кількість об'єктів наших нинішніх можливостей не вистачає. На сьогодні заборгованість інвесторів перед компанією – 700 млн грн. І вони кажуть, що ми не платитимемо, поки ви не почнете будувати, а ми говоримо – ми не почнемо будувати, поки ви не почнете платити. Виходить замкнене коло – нема на що будувати», – нарікає Кушнір.

Відсторонений президент «Київміськбуду» пояснив, керівництво компанії регулярно зустрічається з інвесторами та пояснює ситуацію. Також «Київміськбуд» розраховує на підтримку КМДА – надання кредиту, фіндопомоги або програма з викупу квартир для тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Таку програму, до речі, вже було затверджено до 2024 року.

«І це було б вигідно для всіх – кияни отримали б нове житло, а місто – підтримало б фінансово компанію, яка практично повністю йому і належить», – зазначив Кушнір.

Крім цього, «Київміськбуд» взяв на себе зобов'язання добудувати об'єкти скандального «Укрбуду». На будівництво було витрачено 800 млн грн. Однак, якби не розпочалася повномасштабна війна, «Київміськбуд» би впорався, упевнений Кушнір.

«З «Укрбудом» нам передали ще майданчики, на яких можна будувати, і ми спокійно могли перекрити той мінус, який взяли на себе. Разом з «Укрбудом» ми взяли землю і якраз прибутку з цієї землі вистачало б, щоб перекрити недоліки – 2,1 млрд мінуса по всіх об'єктах», – зазначив Кушнір.

Нині із 18 об'єктів «Укрбуду» 11 повністю або частково добудовано. Два житлових комплекси при цьому ввели в експлуатацію у 2022 році. Понад чотири тисячі квартир здали в експлуатацію.

Зазначимо, президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір майже 20 років бореться з онкологічною хворобою (меланомою), яка за законом відповідає третій групі інвалідності.

Нагадаємо, представників громадських організацій, журналістів, мерів міст та навіть депутатів, які виступають проти підписання президентом законопроєкту про так звану «містобудівну реформу» №5655 виключили із zoom-конференції з європейськими партнерами, під час якої мали обговорити скандальні зміни до законодавства.

До слова, у Львові, на вулиці Варшавській 126 завершили зводити стіни школи за допомогою 3D-принтера. Йдеться про будівництво нового корпусу для початкових класів школи №23. Це перша у Львові та в Україні школа, яку зводять за новітніми технологіями – за допомогою 3D-принтера. Запустити корпус в експлуатацію планують вже з початку нового року.

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Теги: Київ будівництво Ігор Кушнір

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