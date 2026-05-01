Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині перекинулося авто: постраждали люди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині перекинулося авто: постраждали люди
У водія відібрано зразки крові для проведення експертизи
фото: Національна поліція

Унаслідок аварії травмувався водій та його пасажири

У середу, 29 квітня, у селі Мурафа у Жмеринському районі Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«У селі Мурафа Жмеринського району 18-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Унаслідок аварії травмувався сам керманич, а також двоє його пасажирів: 19-річна та 17-річний жителі району», – йдеться у повідомленні.

У водія відібрано зразки крові для проведення експертизи.

Раніше у селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу.

Також 22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Зокрема, у Ладижині Вінницької області 29 квітня 15-річний підліток збив двох школярок, які переходили нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок аварії 14-річну дівчинку госпіталізували.

Читайте також:

Теги: ДТП Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок зіткнення пасажирка Lanos, 63-річна жінка, отримала тяжкі травми, від яких померла на місці аварії
Смертельна ДТП за участі трьох авто сталася на Дарницькому мосту у Києві (відео)
29 квiтня, 10:14
Під Києвом зіштовхнулися кілька автівок
Масова ДТП за участі шести авто у Бориспільському районі, є жертви (фото)
28 квiтня, 19:49
За допомогою електроінструмента надзвичайники вирізали пасажирське сидіння авто та деблокували постраждалу
У Києві рятувальники розрізали вщент розбитий Porsche, щоб визволити пасажирку
26 квiтня, 19:52
Дерево впало на автомобіль швидкої допомоги
Негода в Україні: повалено дерева, розтрощено «швидку» (фото)
24 квiтня, 15:16
48-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на 55-річного пішохода на автодорозі Київ-Знам’янка
Під Києвом вантажівка наїхала на чоловіка у кріслі колісному: потерпілий загинув
22 квiтня, 13:29
Автобус врізався в групу людей, з’їхав у кювет і перекинувся
У Болгарії пасажирський автобус в'їхав у групу українців: є жертви
22 квiтня, 13:00
Зеленський на закритій зустрічі із журналістами: Головною ціллю загарбників залишається Донеччина, а саме Покровський напрямок
Буферна зона на Вінниччині? Президент прокоментував ситуацію навколо Придністров’я
10 квiтня, 09:04
Сила удару була такою, що обидві автівки викинуло за межі проїжджої частини
ДТП на трасі Київ-Овруч: після зіткнення автівки перетворилися на брухт (фото)
6 квiтня, 16:31
Цивільні заблокували службове авто ТЦК
На Вінниччині група людей напала на військових ТЦК
1 квiтня, 10:16

Новини

На Вінниччині перекинулося авто: постраждали люди
На Вінниччині перекинулося авто: постраждали люди
ДТП на Вінниччині: 15-річний мотоцикліст збив двох школярок
ДТП на Вінниччині: 15-річний мотоцикліст збив двох школярок
У Вінницькому районі підліток на мотоциклі збив дитину
У Вінницькому районі підліток на мотоциклі збив дитину
Бухгалтерка ліцею на Вінниччині вкрала у школи майже 3 млн грн
Бухгалтерка ліцею на Вінниччині вкрала у школи майже 3 млн грн
Негода в Україні: загинули троє людей, є значні руйнування (фото)
Негода в Україні: загинули троє людей, є значні руйнування (фото)
Врізався у дерево: на Вінниччині загинув неповнолітній мотоцикліст
Врізався у дерево: на Вінниччині загинув неповнолітній мотоцикліст

Новини

У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Вчора, 06:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua