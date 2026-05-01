На Вінниччині перекинулося авто: постраждали люди

У середу, 29 квітня, у селі Мурафа у Жмеринському районі Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«У селі Мурафа Жмеринського району 18-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Унаслідок аварії травмувався сам керманич, а також двоє його пасажирів: 19-річна та 17-річний жителі району», – йдеться у повідомленні.

У водія відібрано зразки крові для проведення експертизи.

Раніше у селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу.

Також 22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Зокрема, у Ладижині Вінницької області 29 квітня 15-річний підліток збив двох школярок, які переходили нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок аварії 14-річну дівчинку госпіталізували.