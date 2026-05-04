У Вінниці водій збив хлопчика на самокаті: дитину госпіталізовано

Наталія Порощук
Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження
фото: Національна поліція

ДТП сталася на території одного з торговельних центрів у Вінниці

У Вінниці 45-річний водій автомобіля Ford збив 10-річного хлопчика, який перетинав пішохідний перехід на електросамокаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«3 травня близько 17:35 у місті Вінниця, на території одного з торговельних центрів по вулиці Батозькій, 45-річний водій автомобіля Ford допустив наїзд на 10-річного хлопчика, який перетинав пішохідний перехід на електросамокаті. Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські  наголошують, що водій був тверезий.

Нагадаємо, у середу, 29 квітня, у селі Мурафа у Жмеринському районі Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися троє людей. У водія відібрано зразки крові для проведення експертизи.

Раніше у селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу.

Також 22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Зокрема, у Ладижині Вінницької області 29 квітня 15-річний підліток збив двох школярок, які переходили нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок аварії 14-річну дівчинку госпіталізували.

