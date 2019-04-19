На Київщині поліція взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії



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Правоохоронці пройшли відповідний інструктаж щодо охорони окружних та дільничних виборчих комісій Фото: Нацполіція

Особовий склад поліції столичної області несе службу у посиленому варіанті

Сьогодні, 19 квітня, поліцейські Київщини взяли під охорону 9 окружних виборчих комісій. Попередньо правоохоронці пройшли відповідний інструктаж щодо охорони окружних та дільничних виборчих комісій під час отримання та переміщення бюлетенів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Під час інструктажу вкотре увагу поліцейських акцентували на неухильному дотриманні законності, забезпеченні правопорядку, оперативному реагуванні на всі правопорушення під час виборчого процесу, особистій відповідальності за ситуацію на дільниці.

Особовий склад поліції столичної області несе службу у посиленому варіанті, а в Головному управлінні продовжує роботу ситуаційний центр для контролю за станом оперативної обстановки під час виборчого процесу та швидкого реагування на його зміни.

Допомагати працівникам поліції забезпечувати правопорядок під час проведення другу туру виборів президента України будуть придані сили, бійці Національної гвардії та громадськість.

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.