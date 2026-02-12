Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Нацполіція в Одесі затримала військовослужбовця ТЦК на вимаганні грошей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нацполіція в Одесі затримала військовослужбовця ТЦК на вимаганні грошей
фото: Національна поліція України

Затримано посадовця ТЦК, який торгував «бронею» та зняттям із розшуку

В Одесі співробітники Національної поліції викрили та затримали військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК), який налагодив схему вимагання коштів з громадян. Фігурант використовував доступ до відомчих баз даних для особистого збагачення, поєднуючи обіцянки «допомоги» з прямими погрозами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

За даними слідства, фігурант займав посаду у відділенні оповіщення одного з одеських ТЦК. Маючи офіційний доступ до облікових відомостей про військовозобов'язаних, він цілеспрямовано підшукував чоловіків, які офіційно перебували у розшуку за порушення правил військового обліку.

Користуючись вразливим становищем громадян, зловмисник ставив їх перед вибором: або оплата його «послуг», або негайна мобілізація з відправкою на передову.

Військовослужбовець пропонував вирішення проблем за фіксованими тарифами, зокрема, за дев’ять тисяч гривень обціяв «домовитися з колегами» про зняття особи з бази розшуку. За фіктивне  працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури, що давало б право на законне бронювання від призову він просив $6 тис.

У разі відмови фігурант погрожував забезпечити максимально швидке відправлення чоловіка до зони бойових дій.

Правоохоронці задокументували факти вимагання та затримали працівника ТЦК «на гарячому» під час отримання першого траншу за «працевлаштування» у розмірі $3 тис. Під час обшуків вилучено мобільні телефони з доказами переписки та готівку.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські перекрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України. 

Як повідомляється, до групи входили дві місцеві жінки віком 41 та 36 років і 49-річний чоловік. Вони активно сприяли укладенню фіктивних шлюбів іноземців з одеситками. За що і отримували чималі суми. Так, вартість такої "шлюбної угоди" коливалася від $2 тис. до $4 тис.

 

Читайте також:

Теги: ТЦК Одеса поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розслідування веде прокуратура ЄС. Там заявили, що поточні операції проводять для збору доказів.
Поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії: що шукала
Сьогодні, 15:46
Нападника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу
У Білій Церкві чоловік ледь не вбив 18-річного сина співмешканки: деталі справи
9 лютого, 14:52
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу
В Одесі вибухнуло авто: загинув чоловік
6 лютого, 07:42
Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати пошкоджені конструкції
Одеса: зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ (фото)
27 сiчня, 15:18
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого
27 сiчня, 14:28
Жінка вимагала та отримала від приватного підприємця гроші за пришвидшення видачі результатів експертизи щодо відповідності дезінфектора встановленим нормам
Експертиза за 250 тис. грн: завідувачка лабораторії в Києві постане перед судом
20 сiчня, 14:16
Жінка викинула свою доньку з вікна будинку на дев’ятому поверсі
У Запоріжжі жінка викинула з вікна з девʼятого поверху свою доньку та стрибнула слідом за нею
19 сiчня, 15:18
16 січня очікується візит іноземних делегацій до Києва
У центрі Києва рух транспорту 16 січня буде перекрито
16 сiчня, 08:09
Майбутній очільник Міноборони заявив про необхідність швидкої зміни системи підготовки військовослужбовців
Армійська реформа, аудит та дрони. Федоров розповів про цілі на новій посаді
14 сiчня, 12:36

Новини

Нацполіція в Одесі затримала військовослужбовця ТЦК на вимаганні грошей
Нацполіція в Одесі затримала військовослужбовця ТЦК на вимаганні грошей
Атака на Одесу: влада повідомила нові деталі
Атака на Одесу: влада повідомила нові деталі
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалий, виникли проблеми зі світлом
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалий, виникли проблеми зі світлом
В Одесі почав працювати підземний навчальний хаб для курсантів, створений за проєктом Метінвесту: репортаж
В Одесі почав працювати підземний навчальний хаб для курсантів, створений за проєктом Метінвесту: репортаж
Південь Одещини без світла та тепла: влада повідомила наслідки нічної атаки
Південь Одещини без світла та тепла: влада повідомила наслідки нічної атаки
Одещина: росіяни атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК
Одещина: росіяни атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua