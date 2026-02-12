Нацполіція в Одесі затримала військовослужбовця ТЦК на вимаганні грошей

Затримано посадовця ТЦК, який торгував «бронею» та зняттям із розшуку

В Одесі співробітники Національної поліції викрили та затримали військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК), який налагодив схему вимагання коштів з громадян. Фігурант використовував доступ до відомчих баз даних для особистого збагачення, поєднуючи обіцянки «допомоги» з прямими погрозами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

За даними слідства, фігурант займав посаду у відділенні оповіщення одного з одеських ТЦК. Маючи офіційний доступ до облікових відомостей про військовозобов'язаних, він цілеспрямовано підшукував чоловіків, які офіційно перебували у розшуку за порушення правил військового обліку.

Користуючись вразливим становищем громадян, зловмисник ставив їх перед вибором: або оплата його «послуг», або негайна мобілізація з відправкою на передову.

Військовослужбовець пропонував вирішення проблем за фіксованими тарифами, зокрема, за дев’ять тисяч гривень обціяв «домовитися з колегами» про зняття особи з бази розшуку. За фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури, що давало б право на законне бронювання від призову він просив $6 тис.

У разі відмови фігурант погрожував забезпечити максимально швидке відправлення чоловіка до зони бойових дій.

Правоохоронці задокументували факти вимагання та затримали працівника ТЦК «на гарячому» під час отримання першого траншу за «працевлаштування» у розмірі $3 тис. Під час обшуків вилучено мобільні телефони з доказами переписки та готівку.

