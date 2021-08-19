Під Києвом горять торфовища
У Вишгородському районі рятувальники вже третій день гасять загорання торфовища
На Київщині рятувальники продовжують боротьбу з тліючими торфовищами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Так, 18 серпня о 8:20 було виявлено загорання торфу поблизу с. Нещерів Козинської селищної територіальної громади Обухівського району.
До місця події було направлено черговий караул 46 Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин.
Рятувальники встановили, що виникло загорання торфу на площі 300 кв. м на відкритій місцевості.
Пожежу було ліквідовано о 18:58.
19 серпня продовжується гасіння торфу у с. Обуховичі на території Вишгородського району. На місці тління торфовища з 17 серпня працює особовий склад пожежно-рятувальної частини у кількості шести чоловік.
Рятувальники зазначають, що торф не горить відкритим вогнем, він тліє. І лише ретельне перемішування тліючого торфу з великою кількістю води здатне зупинити цей процес.
Нагадаємо, до України добрався антициклон «Люцифер», що викликав численні пожежі у світі.
В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
- заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
- випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.
«Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101», – закликають фахівці.