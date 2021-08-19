Під Києвом горять торфовища

У Вишгородському районі рятувальники вже третій день гасять загорання торфовища

На Київщині рятувальники продовжують боротьбу з тліючими торфовищами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, 18 серпня о 8:20 було виявлено загорання торфу поблизу с. Нещерів Козинської селищної територіальної громади Обухівського району.

До місця події було направлено черговий караул 46 Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин.

Рятувальники встановили, що виникло загорання торфу на площі 300 кв. м на відкритій місцевості.

Пожежу було ліквідовано о 18:58.

19 серпня продовжується гасіння торфу у с. Обуховичі на території Вишгородського району. На місці тління торфовища з 17 серпня працює особовий склад пожежно-рятувальної частини у кількості шести чоловік.

Рятувальники зазначають, що торф не горить відкритим вогнем, він тліє. І лише ретельне перемішування тліючого торфу з великою кількістю води здатне зупинити цей процес.

Нагадаємо, до України добрався антициклон «Люцифер», що викликав численні пожежі у світі.

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

«Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101», – закликають фахівці.