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    Під Києвом горять торфовища

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    Рятувальники ліквідували&nbsp;загорання торфу на площі 300 кв. м - Під Києвом горять торфовища
    Рятувальники ліквідували загорання торфу на площі 300 кв. м
    Фото: ДСНС

    У Вишгородському районі рятувальники вже третій день гасять загорання торфовища

    На Київщині рятувальники продовжують боротьбу з тліючими торфовищами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, 18 серпня о 8:20 було виявлено загорання торфу поблизу с. Нещерів Козинської селищної територіальної громади Обухівського району.

    До місця події було направлено черговий караул 46 Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин.

    Рятувальники встановили, що виникло загорання торфу на площі 300 кв. м на відкритій місцевості.

    Пожежу було ліквідовано о 18:58.

    19 серпня продовжується гасіння торфу у с. Обуховичі на території Вишгородського району. На місці тління торфовища з 17 серпня працює особовий склад пожежно-рятувальної частини у кількості шести чоловік.

    Рятувальники зазначають, що торф не горить відкритим вогнем, він тліє. І лише ретельне перемішування тліючого торфу з великою кількістю води здатне зупинити цей процес.

    Нагадаємо, до України добрався антициклон «Люцифер», що викликав численні пожежі у світі.

    В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
    • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
    • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
    • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
    • випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

    «Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101», – закликають фахівці.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    Під Києвом горять торфовища