На столичних Нивках водій збив дитину на переході і поїхав далі

Своєї причетності до події чоловік не заперечував

ДТП сталася у понеділок, 13 вересня, на перехресті вулиць Салютної та Данила Щербаківського, що на Нивках. Зі слів очевидців автомобіль Chevrolet наїхав на дитину на пішохідному переході та поїхав з місця, повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва. Хлопчика з травмою ноги госпіталізували до лікарні.

«Учора вдень на перехресті вулиць Салютної та Данила Щербаківського сталася ДТП з потерпілими. Зі слів очевидців автомобіль Chevrolet здійснив наїзд на малолітню дитину на пішохідному переході та поїхав з місця. Перехожі встигли запам'ятати номерні знаки та модель транспортного засобу», – зазначається у повідомленні.

Сьогодні, 14 вересня, один зі столичних автопатрулів помітив авто порушника на вулиці Північно-Сирецькій. Інспектори зупинили Chevrolet та повідомили водію причину зупинки. Своєї причетності до події він не заперечував. За словами чоловіка, він не зрозумів серйозності ситуації, адже дитина пішла собі далі.

Для з’ясування обставин події та надання кваліфікації діям водія патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, під Києвом водій іномарки при виїзді зачепив інше авто, а його власника «прокатав» на капоті.

До слова, у Києві на переході автомобіль зніс пішохода.