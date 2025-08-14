В Умані перекинулася фура з Coca-Cola

Однією з причин аварії є недотримання водієм технічно справного стану автомобіля

На автодорозі М-05 Київ — Одеса в Умані 13 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою. Про це, як пише «Главком», повідомляє Патрульна поліція Черкаської області.

На місці аварії інспектори встановили, що водій, керуючи тягачем Volvo з напівпричепом, перед початком руху не забезпечив технічно справний стан автомобіля, внаслідок чого, під час руху переднє ліве колесо вантажівки розірвалось.

Водій не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на металевий відбійник, через що автомобіль перекинувся та здійснив зіткнення з авто DAF.

На водія тягача Volvo патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, учора, 13 серпня, на автодорозі «Жидачів-Ходорів» сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей, а ще троє отримали травми. Серед жертв – 15-річна дівчина та 20-річний чоловік.

«Главком» писав, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Рівного, який скоїв смертельну ДТП. Унаслідок наїзду на двох пішоходів один чоловік загинув на місці, а інший отримав травми. Аварія сталася 8 серпня близько 17:30 поблизу села Бранів Рівненського району. За кермом власного автомобіля правоохоронець виконував маневр, виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів. У результаті ДТП 47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш отримав тілесні ушкодження, але його життю нічого не загрожує.

9 серпня на автодорозі «Красилів – Теофіполь» поблизу села Юзіно на Хмельниччині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло п'ятеро людей. У ДТП зіткнулись автомобілі «Denza N7», за кермом якого перебувала 47-річна жінка, та «MG 350», яким керував 25-річний чоловік.