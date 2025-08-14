Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Умані перекинулася фура з Coca-Cola

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
В Умані перекинулася фура з Coca-Cola
ДТП сталася на трасі Київ – Одеса
фото Патрульна поліція

Однією з причин аварії є недотримання водієм технічно справного стану автомобіля

На автодорозі М-05 Київ — Одеса в Умані 13 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою. Про це, як пише «Главком», повідомляє Патрульна поліція Черкаської області. 

В Умані перекинулася фура з Coca-Cola фото 1

На місці аварії інспектори встановили, що водій, керуючи тягачем Volvo з напівпричепом, перед початком руху не забезпечив технічно справний стан автомобіля, внаслідок чого, під час руху переднє ліве колесо вантажівки розірвалось.

В Умані перекинулася фура з Coca-Cola фото 2

Водій не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на металевий відбійник, через що автомобіль перекинувся та здійснив зіткнення з авто DAF. 

В Умані перекинулася фура з Coca-Cola фото 3

На водія тягача Volvo патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, учора, 13 серпня, на автодорозі «Жидачів-Ходорів» сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей, а ще троє отримали травми. Серед жертв – 15-річна дівчина та 20-річний чоловік. 

«Главком» писав, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Рівного, який скоїв смертельну ДТП. Унаслідок наїзду на двох пішоходів один чоловік загинув на місці, а інший отримав травми. Аварія сталася 8 серпня близько 17:30 поблизу села Бранів Рівненського району. За кермом власного автомобіля правоохоронець виконував маневр, виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів. У результаті ДТП 47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш отримав тілесні ушкодження, але його життю нічого не загрожує.

9 серпня на автодорозі «Красилів – Теофіполь» поблизу села Юзіно на Хмельниччині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло п'ятеро людей. У ДТП зіткнулись автомобілі «Denza N7», за кермом якого перебувала 47-річна жінка, та «MG 350», яким керував 25-річний чоловік.

Читайте також:

Теги: ДТП Умань Черкащина поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незачинене вікно в автівці може коштувати водію 340 гривень
В Україні за відчинене вікно в авто водії можуть отримати штраф
23 липня, 15:56
Так звані «актори» видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах
Блогери у Києві знімали провокативні відео у поліцейській формі задля хайпу
23 липня, 10:50
Максим Казбан загинув у ДТП
Зеленський відреагував на загибель командира бригади «Лють» Казбана
23 липня, 09:13
Пошуки п'ятирічного хлопчика завершилися сьогодні вранці. Дитину повернуто додому
На Київщині знайдено зниклого п'ятирічного хлопчика: деталі пошукової операції
25 липня, 10:18
37-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та наїхав на пішохідку
На Київщині п’яний водій на Volkswagen збив жінку та втік з місця ДТП
25 липня, 15:37
Транспортний засіб, як повідомили в поліції, зазнав пошкоджень
У Нікополі пасажир кинув гранату в таксиста
25 липня, 22:18
У Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків
Атака на Київщину: пошкоджено будинки в Бориспільському районі (фото)
4 серпня, 09:14
Жінці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту
Керівниці танцювального гуртка, яка програла в казино 1 млн грн, оголошено про підозру
6 серпня, 15:07
Загалом, поліцейські виявили 130 згортків «з товаром» та скерували на експертизу, яка підтвердила, що вилучене — солі альфа-PVP
Чотирилапі детективи викрили 18-річного студента-наркозбувача (фото)
12 серпня, 01:16

Події в Україні

З полону повернувся екскомандир знищеного мінного тральщика «Генічеськ» Бойчук
З полону повернувся екскомандир знищеного мінного тральщика «Генічеськ» Бойчук
В Умані перекинулася фура з Coca-Cola
В Умані перекинулася фура з Coca-Cola
«Я шість років не бачила дітей». ДПСУ показала перші емоції українців після повернення з полону
«Я шість років не бачила дітей». ДПСУ показала перші емоції українців після повернення з полону
З полону повернувся прикордонник, який воював з 2014 року: історія бійця
З полону повернувся прикордонник, який воював з 2014 року: історія бійця
Координаційний штаб пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Координаційний штаб пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Трирічний максимум. ООН підрахувала кількість жертв серед мирного населення України
Трирічний максимум. ООН підрахувала кількість жертв серед мирного населення України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
36K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
5714
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
4440
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
3747
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua