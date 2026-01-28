У Білогородці на Київщині внаслідок атаки загинули двоє людей

Наслідки атаки на багатоповерхівку у Київській області

Рятувальники та екстрені служби продовжують роботу на місці влучання

Унаслідок нічної атак на Київщину у Білогородській громаді загинули двоє місцевих жителів – чоловік і жінка. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, пише «Главком».

За медичною допомогою звернулися ще четверо людей. За попередньою інформацією, молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, ще один чоловік отруївся продуктами горіння.

Усім постраждалим оперативно надали необхідну допомогу на місці. З людьми працюють психологи, медики продовжують чергування.

Пожежу в житловому будинку локалізовано. Рятувальники та екстрені служби продовжують роботу на місці влучання.

Як повідомлялось, у ніч на 28 січня унаслідок ворожого обстрілу постраждала Білогородська громада. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа покрівлі та верхнього поверху.

У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають.

До слова, окупанти атакували столицю ударними дронами. У Києві працювала ППО. У Голосіївському районі на дорогу впали уламки БпЛА.

Також внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджено також вікна житлового будинку та покрівлю багатоповерхівки. Пожежа на даху нежитлової будівлі не підтвердилась.