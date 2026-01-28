Воєнний кореспондент виніс чотирирічну дівчинку з палаючого будинку у Білогородці

За словами журналіста, вибух у будинку стався близько другої години ночі

Воєнний кореспондент, який звик працювати на фронті, опинився в епіцентрі ворожої атаки, перебуваючи у власному будинку

Воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Марʼян Кушнір врятував чотирирічну дівчинку з палаючої багатоповерхівки у Білогородці на Київщині після атаки ворожого БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТСН.

За словами журналіста, вибух стався близько другої години ночі. Схопивши тактичний рюкзак, який завжди тримає напоготові, Кушнір кинувся на допомогу сусідам. У задимленому помешканні він побачив відчинені двері однієї з квартир, де на ліжку плакала чотирирічна дитина, загорнута в ковдру.

Будинок у Білогородській громаді, пошкоджений ворожим дроном у ніч на 28 січня фото: ДСНС Київщини

«Я взяв дівчинку на руки, виніс її з квартири і передав сусідам. Потім намагався повернутися, бо, можливо, хтось ще був живий, але пожежа розгорілася настільки швидко, що сходи вже палали», – розповів Марʼян Кушнір.

Мати дівчинки та її вітчим загинули – вогонь після атаки дрона стрімко охопив житло. Врятована дитина не постраждала, вона перебуває разом із батьком та старшим братом, сином загиблої жінки.

Воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Марʼян Кушнір врятував чотирирічну дівчинку з палаючої багатоповерхівки у Білогородці фото: ТСН

«Я багато років працюю воєнним кореспондентом і бачу наслідки російських атак регулярно. Але ніколи не думав, що це станеться з моїм домом. В Україні зараз немає безпечного місця», – наголосив Марʼян Кушнір.

Воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Марʼян Кушнір врятував чотирирічну дівчинку з палаючого будинку у Білогородці на Київщині.



Він схопив свій тактичний рюкзак, з яким їздив в найгарячіші точки фронту, зайшов у палаюче помешкання, і виніс дитину.



Як повідомлялось, у ніч на 28 січня унаслідок ворожого обстрілу постраждала Білогородська громада. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа покрівлі та верхнього поверху. У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіла двох загиблих, особи яких наразі встановлюються.

Пожежу у будинку було ліквідовано о 05:15 на площі 600 кв. м фото: ДСНС Київщини

Окупанти також атакували столицю ударними дронами. У Києві працювала ППО. У Голосіївському районі на дорогу впали уламки БпЛА. Також внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджено також вікна житлового будинку та покрівлю багатоповерхівки. Пожежа на даху нежитлової будівлі не підтвердилась.

Нагадаємо, сьогодні о 01:38 у Білогородській громаді Бучанського району Київщини внаслідок атаки ворожого безпілотника «Герань-2» виникла пожежа в квартирі на верхньому поверсі семиповерхового житлового будинку.