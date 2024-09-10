25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024

Захід пройде 26 вересня у Києві, що об'єднає понад 200 учасниць та більш ніж 25 спікерок

Ця подія об’єднує жінок, які прагнуть розвитку та нових можливостей

26 вересня у Києві SHE Congress від WoMo об’єднає понад 200 учасниць та більш ніж 25 спікерок для обміну сценаріями жіночої реалізації. Лідерки бізнесу, ІТ, культури та інших напрямів поділяться досвідом подолання викликів війни, ефективної організації робочих процесів та стратегіями управління.

Серед спікерок:

Яніна Ольховська, директорка з питань комунікацій, корпоративної соціальної відповідальності та залученості UKRSIBBANK BNP Paribas Group,

Людмила Семчук, генеральна директорка телеканалу СТБ,

Марія Абдулліна, директорка департаменту фінансового контролінгу Райффайзен Банку,

Наталія Рудевич, головний радник директора з нафтогазових сервісів UKRNAFTA,

Марія Гаврилюк, CEO та співзасновниця Gunia project,

Олена Мошенець, народна депутатка України,

Марина Авдєєва, співзасновниця «Арсенал Страхування», засновниця Easy Peasy Insurtech,

Надія Матвєєва, ведуча телеканалу СТБ,

Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України,

Лілія Дубас, директорка по персоналу Тева в Україні,

Наталка Денисенко, українська акторка серіалів та кіно,

Оксана Заболотна, співзасновниця соціальної ініціативи Women in Tech Ukraine.

Ви дізнаєтесь про:

Побудову кар’єри в ІТ та запуск стартапів.

Роль жінок у побудові майбутнього України.

Жіноче підприємництво під час війни.

Використання штучного інтелекту та автоматизацію роботи.

Ментальне здоров’я та збереження продуктивності.

Конгрес відбудеться офлайн у Києві. З метою безпеки місце проведення повідомлять учасницям напередодні заходу.

Детальна програма та квитки за посиланням: https://she.womo.ua/

Долучайтесь, щоб розкрити свій потенціал, зміцнити сильні сторони та опанувати важливі професійні навички.