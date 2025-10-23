У Лондоні злодії викрали 3 тис. пляшок українського «золота у келиху»

У Лондоні невідомі викрали з вантажівки близько трьох тисяч пляшок українського вина

Зухвала крадіжка сталася просто з фури після розмитнення

У Лондоні невідомі викрали з вантажівки близько трьох тисяч пляшок українського вина Chateau Chizay. Партія вже пройшла митне оформлення та прямувала до ресторанів і винних крамниць Британії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Uawines UK та Chateau Chizay.

Зухвале пограбування сталося на стоянці після розмитнення вантажу. Злодії прорізали тент фури та винесли більшість коробок із вином. Уціліла лише одна палета, розташована в глибині кузова.

Викрадено майже всю партію, окрім однієї палети, що залишилася в глибині кузова фото: Chateau Chizay

Викрадені вина – це ігристі Carpathian Sekt, рожеве Піно Нуар та десертне Late Harvest, яке називають «золотом у келиху» і яке неодноразово здобувало міжнародні нагороди. Саме ці сорти чекали у престижних британських ресторанах.

«Ми втратимо продажі, які планували на Новий рік. Багато ресторанів чекали ці вина й їх у нас наразі немає. Намагаємося вийти з ситуації, робимо повторні замовлення. Звісно, це вдарить фінансово. Та ми вистоїмо», – повідомили в Сhateau Chizay.

Українське виноробство зазнало серйозної втрати фото: Chateau Chizay

Представники компанії зазначають, що подібні крадіжки з вантажівок у Британії трапляються часто, тож шансів знайти злодіїв небагато.

Виробник «Шато Чизай» працює з 1995 року в урочищі Чизай поблизу Берегового на Закарпатті. Вино виготовляють виключно з власного винограду, вирощеного на 272 гектарах у найкращих закарпатських теруарах.

Нагадаємо, що у Швейцарії різко впало споживання вина – на 16% за рік. Частка місцевого вина скоротилася з 38,9% до 35,5%. Світовий рівень споживання алкоголю – найнижчий із 1961 року. На цьому тлі міністр економіки Гай Пармелен закликав громадян підтримати виноробів і пити більше швейцарського вина.