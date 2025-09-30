Головна Країна Кримінал
Посадовець «Лісів України» на Кіровоградщині «нарубав дерев» на 5 млн грн

Максим Бурич
Максим Бурич
Майже 5 млн гривень збитків довкіллю завдано діями посадовця
Посадовцю повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання службових обов’язків

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру посадовцю однієї з філій ДП «Ліси України» через неналежне виконання службових обов'язків. Дії майстра лісу призвели до незаконної вирубки дерев у заповідній зоні та завдали збитків довкіллю на суму майже 5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Кіровоградщини.

За даними слідства, майстер лісу Новомиргородського лісництва філії «Оникіївське лісове господарство» ДП «Ліси України» допустив протиправну діяльність на території лісового заказника місцевого значення «Новомиргородський-2», який є об’єктом природно-заповідного фонду. Внаслідок його несумлінного ставлення до обов'язків було безпідставно вирубано 225 дерев.

Згідно з матеріалами розслідування, цими діями навколишньому природному середовищу завдано збитків на суму майже 5 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нгадаємо, Київська обласна прокуратура повідомила про підозру інженеру І категорії філії «Димерське лісове господарство» ДП «Ліси України». Його звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури. 

Слідством встановлено, що у червні-липні 2023 року посадовець, неналежним чином виконуючи свої службові обов’язки, підготував та видав лісорубний квиток на проведення рубки у Катюжанському лісництві. Вона не була передбачена матеріалами лісовпорядкування та планом рубок догляду на 2023 рік.

