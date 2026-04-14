Олена Кравець показала зворушливі кадри з чоловіком-військовим та дітьми (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Акторка Олена Кравець вперше за довгий час показала свого чоловіка
Олена Кравець поділилася відео з сімейного архіву

Українська актриса та ведуча Олена Кравець поділилася в соцмережах кадрами зі своєю родиною. Зірка вперше за довгий час показала свого чоловіка Сергія Кравця, який служить в ЗСУ. Про це пише «Главком» із посиланням допис акторки.

Олена Кравець розповіла, що напередодні Великодня її чоловік-військовий зробив для неї з дітьми неочікуваний подарунок. Сергій Кравець приїхав додому з фронту, що стало несподіванкою для його родини.

На відео, яке опублікувала Олена Кравець, її чоловік заходить в кімнату до їхніх доньки та сина. Підлітки зі здивуванням вигукують «Тато» та кидаються йому в обійми. На кадрах можна побачити, як діти радіють приїзду батька та не злазять з його рук, обіймаючись.

У коментарях українці відреагували на сімейне відео Олени Кравець. Користувачі були раді за родину військового. Також українці, чиї рідні теж стоять на захисті країни, ділилися власними історіями неочікуваних приїздів їхніх захисників:

  • «Безмежно рада, що ви отримали такий подарунок на свята».
  • «Так щемливо».
  • «Тричі передивилася. Радію разом».
  • «Боже, які класні емоції, яка милота».
фото: скриншот Іnstagram.com/lennykravets
  • «Радію разом з вами».
  • «Великоднє диво. Я сьогодні теж чоловіка на 5 хв побачила, вперше за 2 місяці. Починаю вірити, що дива можуть траплятися».
фото: скриншот Іnstagram.com/lennykravets

Нагадаємо, Олена Кравець зізналася, що її шлюб з чоловіком змінився. Це сталося після того, як чоловік акторки пішов на фронт. Олена Кравець розповіла, що стало причиною складнощів у стосунках та чому вона не хоче виносити особисте життя на загал. За словами Олени Кравець її чоловік дуже змінився після того, як пішов на фронт. Саме на цьому дружина військового наголосила, коментуючи чутки про те, що в її шлюбі нині складнощі. 

Також повідомлялося, акторка Олена Кравець, яка хворіє на кропив’янку тривалий час, розповіла, як справляється з хворобою та в якому стані зараз перебуває. Олена Кравець пояснила, що вона довго шукала фактори, які впливають на її хворобу та зверталася до психологів. Також вона спробувала різні способи лікування. За словами Кравець, причина хвороби тісно пов’язана з її психологічним станом.

