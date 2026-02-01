У спікера парламенту помер батько

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив про важку втрату – смерть батька. Про це повідомляє «Главком».

«Тато… Дорогий… Любив… Люблю… Завжди любитиму та пам’ятатиму», – написав спікер на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив у своєму співчутті футбольний клуб «Динамо», Олексій Стефанчук помер після тривалої хвороби на 75-му році життя.

Олексій Іванович Стефанчук був визнаним в Україні ортопедом-травматологом. Медичну освіту він здобув у Тернопільському державному медичному інституті, після чого продовжив свою діяльність у Хмельницькому. В 1999 році він став завідувачем травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Із 2000 року – позаштатний міський травматолог. Має 7 винаходів та раціоналізаторських пропозицій, які підтверджені відповідними свідоцтвами. Автор низки наукових статей з проблем політравми у медичних виданнях.

У червні 2013 року Олексій Стефанчук отримав почесне звання «Заслужений лікар України». Також нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України та подякою Президента України.

Раніше після виснажливої боротьби з тяжкою хворобою на 71-му році життя померла відома народна артистка України, актриса кіно і театру Тамара Плашенко.

Також народний депутат від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП в селі Сокільники на Львівщині. За інформацією Львівської міської ради, нардеп керував квадроциклом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним автобусом. Після аварії його госпіталізували, однак о 20:00 лікарі констатували смерть. Колеги по парламенту назвали загибель Саламахи великою втратою та висловили співчуття родині.