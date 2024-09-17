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Смертельна аварія на Столичному шосе: поліція повідомила нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Смертельна аварія на Столичному шосе: поліція повідомила нові деталі
Водійка легковика від отриманих травм загинула на місці події
фото: пресслужба поліції

Постраждалі – віком від 12 до 67 років доставлені до медичних закладів

Мікроавтобус, який сьогодні потрапив у ДТП на Столичному шосе і перекинувся, здійснював приміські пасажирські перевезення. На жаль, серед пасажирів є постраждалі. А водійка легковика, як, ймовірно спричинила зіткнення, загинула. Нові подробиці автопригоди повідомила пресслужба поліції Києва.

Попередньо правоохоронці встановили, що 44-річна кермувальниця Ford, виїхала з другорядної дороги та повернула ліворуч, не надавши перевагу у русі маршрутному мікроавтобусу Mersedes сполученням «Демівщина-Київ».

Смертельна аварія на Столичному шосе: поліція повідомила нові деталі фото 1

Внаслідок цього сталось зіткнення з подальшим перекидання мікроавтобусу.

Водійка легковика від отриманих травм загинула на місці події, а водій Mersedes та 16 пасажирів, серед яких 12-річний хлопчик, травмувались.

Смертельна аварія на Столичному шосе: поліція повідомила нові деталі фото 2

Постраждалі – віком від 12 до 67 років, всі вони доставлені до медичних закладів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Смертельна аварія на Столичному шосе: поліція повідомила нові деталі фото 3

За фактом автопригоди слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони причинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Смертельна аварія на Столичному шосе: поліція повідомила нові деталі фото 4

Як повідомлялося, сьогодні, 17 вересня, у Києві зіштовхнулися легковик та мікроавтобус. Водійка легковика загинула, а водій та пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.

Теги: дороги смерть водій перевезення ДТП аварія

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