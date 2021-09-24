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    ДТП у Черкасах: пошкоджено п’ять автівок, травмована вагітна (фото)

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    Аварія сталася близько восьмої години ранку на Смілянському шосе на повороті на Руську Поляну - ДТП у Черкасах: пошкоджено п’ять автівок, травмована вагітна (фото)
    Аварія сталася близько восьмої години ранку на Смілянському шосе на повороті на Руську Поляну
    Фото:Суспільне

    Допомогу травмованим надавали три бригади медиків

    На в'їзді в Черкаси зі сторони Сміли сталася масштабна аварія, повідомляє «Суспільне». Допомогу травмованим надавали три бригади екстреної допомоги, розповіла речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

    За її словами, аварія сталася близько восьмої години ранку на Смілянському шосе на повороті на Руську Поляну. Зіштовхнулися два автомобілі, та поки медики надавали допомогу травмованим, зіштовхнулися ще три автівки.

    «До місця події виїхали дві бригади швидкої. Поки медики надавали допомогу травмованим, там же не розминулися ще три автомобілі. Допомоги медиків потребував ще один пацієнт, тому виїхала ще одна бригада», – розповіла Назарок.

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    ДТП у Черкасах: пошкоджено п’ять автівок, травмована вагітна (фото)
    ДТП у Черкасах: пошкоджено п’ять автівок, травмована вагітна (фото)
    ДТП у Черкасах: пошкоджено п’ять автівок, травмована вагітна (фото)

    У 24-річного чоловіка, додала Ірина Назарок, був забій шийного відділу хребта, йому медики надали допомогу на місці події.

    Ще трьох людей забрали до Третьої черкаської міської лікарні, додала вона. У 49-річної жінки був забій грудної клітки та забійна рана коліна, у 40-річного чоловіка – закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Також закриту черепно-мозкову травму та струс отримала 19-річна дівчина на 20-му тижні вагітності.

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    Теги: ДТП Черкаси аварія
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    ДТП у Черкасах: пошкоджено п’ять автівок, травмована вагітна (фото)