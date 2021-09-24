На площі Перемоги в Києві пішохода збили відразу дві автівки (фото)

Пішоход перебігав дорогу поблизу підземних переходів

У ніч на п’ятницю, 24 вересня, на площі Перемоги в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса авто. Попередньо, відразу два автомобілі збили пішохода.

Фото: dtp.kiev.ua

Зазначається, що в 70 м від місця ДТП знаходиться один підземний перехід, а в 100 м – інший.

Повідомляється, що в цьому жвавому місці люди часто перебігають дорогу безпосередньо через площу, наражаючи себе на смертельну небезпеку.

Нагадаємо, що 19 вересня внаслідок проїзду на заборонений жовтий сигнал світлофору на перехресті Великої кільцевої дороги та вулиці Газопровідна відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen і Chevrolet. У результаті ДТП один із автомобілів виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на 22-річну перехожу, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці.

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту обом учасникам цієї ДТП.