На Київщині зафіксовано спалах сальмонельозу
Семеро осіб отруїлися в одному із закладів громадського харчування Білої Церкви
У м. Біла Церква зареєстровано спалах сальмонельозу. Семеро осіб пов'язують своє захворювання зі вживанням готових страв у в одному із закладів громадського харчування міста. Про це повідомляє Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.
Епідеміологічне розслідування спалаху проводиться спільно з фахівцями Білоцерківського відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та Білоцерківського районного відділу ДУ «Київський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України».
В ході розслідування причин спалаху проведено інспектування закладу громадського харчування на предмет дотримання законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, в результаті якого виявлено низку порушень:
- не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв;
- виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації;
- до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.
Проведено відбір зразків для проведення бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал закладу обстежено на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.
Робота закладу громадського харчування тимчасово призупинена до усунення виявлених порушень. Також відсторонено від роботи 5 співробітниківв закладу, що працювали без проходження медичного огляду. Вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.