На Київщині зафіксовано спалах сальмонельозу

У закладі громадського харчування проведено відбір зразків для проведення бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори

Семеро осіб отруїлися в одному із закладів громадського харчування Білої Церкви

У м. Біла Церква зареєстровано спалах сальмонельозу. Семеро осіб пов'язують своє захворювання зі вживанням готових страв у в одному із закладів громадського харчування міста. Про це повідомляє Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Епідеміологічне розслідування спалаху проводиться спільно з фахівцями Білоцерківського відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та Білоцерківського районного відділу ДУ «Київський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України».

В ході розслідування причин спалаху проведено інспектування закладу громадського харчування на предмет дотримання законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, в результаті якого виявлено низку порушень:

не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв;

виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації;

до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.

Проведено відбір зразків для проведення бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал закладу обстежено на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.

Робота закладу громадського харчування тимчасово призупинена до усунення виявлених порушень. Також відсторонено від роботи 5 співробітниківв закладу, що працювали без проходження медичного огляду. Вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.