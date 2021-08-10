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    На Київщині зафіксовано спалах сальмонельозу

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    У закладі громадського харчування&nbsp;проведено відбір зразків для проведення бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори&nbsp; - На Київщині зафіксовано спалах сальмонельозу
    У закладі громадського харчування проведено відбір зразків для проведення бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори 
    Фото з відкритих джерел

    Семеро осіб отруїлися в одному із закладів громадського харчування Білої Церкви

    У м. Біла Церква зареєстровано спалах сальмонельозу. Семеро осіб пов'язують своє захворювання зі вживанням готових страв у в одному із закладів громадського харчування міста. Про це повідомляє Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

    Епідеміологічне розслідування спалаху проводиться спільно з фахівцями Білоцерківського відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та Білоцерківського районного відділу ДУ «Київський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України».

    В ході розслідування причин спалаху проведено інспектування закладу громадського харчування на предмет дотримання законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, в результаті якого виявлено низку порушень:

    • не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв;
    • виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації;
    • до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.

    Проведено відбір зразків для проведення бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал закладу обстежено на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.

    Робота закладу громадського харчування тимчасово призупинена до усунення виявлених порушень. Також відсторонено від роботи 5 співробітниківв закладу, що працювали без проходження медичного огляду. Вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.

    Теги: отруєння їжа Київщина хвороби
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    На Київщині зафіксовано спалах сальмонельозу