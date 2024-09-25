Україною шириться небезпечне захворювання, від якого немає вакцини

У Хмельницькому від нового вірусу померла жінка

Вакцини від гарячки Західного Нілу ще немає, а тим часом вона поширюється не лише на Африканському континенті, але і у інших куточках світу. Не оминула лихоманка і Україну. В Хмельницькому від цієї гарячки померла жінка. Про це повідомила Хмельницька інфекційна лікарня.

«Від 1 вересня цього року на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом гарячки Західного Нілу лікувалося 6 пацієнтів – 4 чоловіки та 2 жінки. Всі пацієнти під час госпіталізації скаржилися на різке підвищення температури тіла до 39,9 С, головний біль, біль у горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкість, нудоту. У 4 із них був діагностований менінгоенцефаліт, 2 пацієнтів мали гарячково-суглобову форму хвороби», – йдеться у повідомленні лікарні.

За даними МОЗ, геморагічна гарячка Західного Нілу – небезпечна вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів і має літньо-осінню сезонність. В Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних інфекцій. На сьогодні хвороба розповсюджена в багатьох країнах Африки, Азії, Середземномор'я. Окремі спалахи реєструються в країнах Центральної Азії, Закавказзя, в Америці, Австралії та Європі.

Лікарі підкреслюють, що ризик захворіти лихоманкою є у всіх, незалежно від віку. Однак, не дивлячись на те, що вакцини проти вірусу поки що немає, більшість людей одужують і їх виписують з лікарні. Але одну пацієнтку врятувати не вдалося через запізніле звернення до медичного закладу та розвиток важкого ускладнення хвороби – менінгоенцефаліту.

Гарячка передається з укусами комарів, саме тому медики радять людям носити закритий одяг, встановлювати вдома москітні сітки та користуватись спеціальними засобами від комах.

До основних симптомів захворювання відносять: біль у горлі, підвищену температуру, слабкість у м’язах. Загалом всі симптоми нагадують простуду, чи грип. Можливі також нудота, діарея, шкірні висипання, збільшення печінки та селезінки.

Найбільш небезпечними є ураження нервової системи, які можуть призвести до важких ускладнень – менінгіту та енцефаліту. Ознаками ураження головного мозку є: розлади свідомості, парези (м'язова слабкість, порушення координації, тремор), паралічі.

Нагадаємо, з 1 червня у «Свято-Михайлівській клінічній лікарні м. Києва» на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу.

Раніше стало відомо, що в Україні зафіксували першу смерть від гарячки Західного Нілу. Хворобу зареєстрували на Черкащині у 65-річного жителя області. А лікували чоловіка в одному з медзакладів Києва. Там і встановили остаточний діагноз.

До слова, за останні три місяці захворюваність на Covid-19 в Україні зросла майже в 13 разів. Тільки за серпень в країні зафіксували понад 25 тисяч випадків захворювання.