Головна Новини
search button user button menu button

Україною шириться небезпечне захворювання, від якого немає вакцини

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україною шириться небезпечне захворювання, від якого немає вакцини
Гарячка Західного Нілу шириться Україною
фото з відкритих джерел

У Хмельницькому від нового вірусу померла жінка

Вакцини від гарячки Західного Нілу ще немає, а тим часом вона поширюється не лише на Африканському континенті, але і у інших куточках світу. Не оминула лихоманка і Україну. В Хмельницькому від цієї гарячки померла жінка. Про це повідомила Хмельницька інфекційна лікарня.

«Від 1 вересня цього року на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом гарячки Західного Нілу лікувалося 6 пацієнтів – 4 чоловіки та 2 жінки. Всі пацієнти під час госпіталізації скаржилися на різке підвищення температури тіла до 39,9 С, головний біль, біль у горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкість, нудоту. У 4 із них був діагностований менінгоенцефаліт, 2 пацієнтів мали гарячково-суглобову форму хвороби», – йдеться у повідомленні лікарні.

За даними МОЗ, геморагічна гарячка Західного Нілу – небезпечна вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів і має літньо-осінню сезонність. В Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних інфекцій.

На сьогодні хвороба розповсюджена в багатьох країнах Африки, Азії, Середземномор'я. Окремі спалахи реєструються в країнах Центральної Азії, Закавказзя, в Америці, Австралії та Європі.

Лікарі підкреслюють, що ризик захворіти лихоманкою є у всіх, незалежно від віку. Однак, не дивлячись на те, що вакцини проти вірусу поки що немає, більшість людей одужують і їх виписують з лікарні. Але одну пацієнтку врятувати не вдалося через запізніле звернення до медичного закладу та розвиток важкого ускладнення хвороби – менінгоенцефаліту. 

Гарячка передається з укусами комарів, саме тому медики радять людям носити закритий одяг, встановлювати вдома москітні сітки та користуватись спеціальними засобами від комах.

До основних симптомів захворювання відносять: біль у горлі, підвищену температуру, слабкість у м’язах. Загалом всі симптоми нагадують простуду, чи грип. Можливі також нудота, діарея, шкірні висипання, збільшення печінки та селезінки.

Найбільш небезпечними є ураження нервової системи, які можуть призвести до важких ускладнень – менінгіту та енцефаліту. Ознаками ураження головного мозку є: розлади свідомості, парези (м'язова слабкість, порушення координації, тремор), паралічі.

Нагадаємо, з 1 червня у «Свято-Михайлівській клінічній лікарні м. Києва» на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу.

Раніше стало відомо, що в Україні зафіксували першу смерть від гарячки Західного Нілу. Хворобу зареєстрували на Черкащині у 65-річного жителя області. А лікували чоловіка в одному з медзакладів Києва. Там і встановили остаточний діагноз.

До слова, за останні три місяці захворюваність на Covid-19 в Україні зросла майже в 13 разів. Тільки за серпень в країні зафіксували понад 25 тисяч випадків захворювання. 

 

Читайте також:

Теги: лікарня жінка вірус діагноз хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На території області циркулює FLiRT – одна з мутацій штаму коронавірусу Omicron – уперше зафіксований у березні цього року
На Вінниччині зафіксувано новий штам коронавірусу
5 вересня, 19:36
У результаті ДТП 74-річна жінка отримала травми, її шпиталізували
У Вінниці авто без водія збило пенсіонерку
28 серпня, 15:05
Бронежилети з балістичними пластинами будуть відправлені на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України
Підрозділи системи МВС уперше отримали жіночі бронежилети
28 серпня, 21:48
Підозрюваній загрожує до 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Вінниці доглядальниця планувала вбивство пенсіонерки, щоб забрати її квартиру
12 вересня, 17:14
Нещодавній літній спалах коронавірусу в Україні був спричинений новим штамом Flirt
Восени знову буде спалах Covid-19? Прогноз МОЗ
6 вересня, 13:30
4 вересня російська армія завдала ракетного удару по Львову
Обстріл Львова: що відомо про стан постраждалих
5 вересня, 10:43
На місці працюють відповідні служби
Росіяни з артилерії обстріляли Очаків: загинула жінка
8 вересня, 22:39
Ситуація із мавпячою віспою у Африці максимально важка
ООН повідомила про новий спалах мавпячої віспи в Африці: ситуація у Конго критична
12 вересня, 09:16
Пізно ввечері 14 вересня РФ випустила по Харкову дві керовані авіабомби
Нічна атака на Харків: пошкоджена лікарня, спалахнув навчальний заклад
15 вересня, 07:33

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
25K
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність
13K
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
13K
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
12K
У Києві зачиняється один із перших ресторанів McDonald’s

Новини

Зеленський у США зустрівся із лідерами багатьох держав: з ким та про що вдалось домовитись
Сьогодні, 04:43
Ресторан української кухні вперше в історії увійшов до найпрестижнішого рейтингу Michelin Guide
Сьогодні, 04:20
У Трампа неочікувано заперечили про плани зустрічі із Зеленським
Сьогодні, 03:51
Україною шириться небезпечне захворювання, від якого немає вакцини
Сьогодні, 03:37
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
Сьогодні, 03:05
Новий контрнаступ України можливий у 2025 році, але є умова – The Washington Post
Сьогодні, 02:29

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua