Восени знову буде спалах Covid-19? Прогноз МОЗ

Упродовж літа на коронавірус перехворіли приблизно 75 тисяч українців

Новий спалах Covid-19 цієї осені малоймовірний. Таку думку висловив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтервʼю «Українській правді».

«Осінній спалах малоймовірний, тому що на світовому рівні поки що немає нових мутацій коронавірусу, окрім Flirt. Приблизно з вересня ми вже будемо реєструвати циркуляцію інших респіраторних вірусів, які витіснять Covid-19 із загальної маси», – спрогнозував посадовець.

За його словами, нещодавній літній спалах коронавірусу в Україні був спричинений саме субваріантом Flirt, який відрізняється високою швидкістю передачі. Така тенденція спостерігалася не лише в Україні, а й в усьому світі.

За даними Кузіна, впродовж літа на Covid-19 перехворіли сумарно приблизно 75 тисяч українців. У червні було зареєстровано понад 2300 випадків Covid-19 серед українців, у липні – майже 11,5 тисячі інфікованих, а в серпні – 64 тисячі.

При цьому навантаження на медичну систему залишалося контрольованим. «У середньому на сьогодні десь 15-17% від захворілих потребують стаціонарної допомоги. Це абсолютно нормальні показники для респіраторної групи інфекцій», – запевнив заступник міністра.

Він додав, що рівень смертності від коронавірусу зараз значно нижчий, ніж у попередні періоди пандемії.

«Усього за червень–серпень у нас було зареєстровано 112 летальних випадків. Це відносно невеликий відсоток, але водночас серед госпіталізацій у нас переважають люди 60+ років. Найчастіше – невакциновані або ті, які не отримали необхідний курс щеплення», – пояснив головний санітарний лікар.

Які особливості Flirt?

На початку захворювання значно підвищується температура тіла, і вона погано реагує на жарознижувальні препарати. Flirt швидко поширюється і може призвести до повторного захворювання.

У групі ризику – літні люди, люди із супутніми захворюваннями і ті, хто не отримав повного курсу щеплення.

Захворювання рідше викликає пневмонію і, відповідно, рідше вимагає госпіталізації.

Пам’ятайте, що вакцинація залишається найдієвішим способом захисту проти Covid-19.

Нагадуємо також, що дотримання базових гігієнічних норм – миття рук і носіння масок у громадських місцях – залишається актуальним для запобігання поширенню вірусу.

У разі появи симптомів Covid-19 – кашель, лихоманка, швидка втомлюваність, шлунково-кишкові симптоми, підвищена температура тіла – варто звернутися до лікаря і пройти тестування на коронавірус.

До слова, на Вінниччині щодня зростає кількість хворих на Covid-19. Як повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, якщо в липні серед обстежених у лабораторії ОЦКПХ зразків біоматеріалів тільки 1,4% були позитивними, то в серпні – 31,6%, а за три перші дні вересня – 33%, тобто кожен третій.