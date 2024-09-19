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На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону
У Білоцерківському районі в Ольшаницькому родовищі гранітів виконуватимуться вибухові роботи
фото: з відкритих джерел

На Ольшаницькому родовищі гранітів заплановане проведення технологічних робіт

Сьогодні, 19 вересня, у Білоцерківському районі пройдуть вибухові роботи. Про це повідомляє пресслужба Білоцерківської районної державної адміністрації.  

Як зазначається, на Ольшаницькому родовищі гранітів заплановане проведення технологічних робіт, що будуть супроводжуватися вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції. 

Час проведення вибухів з 08.30 до 20.00. Місцева влада просить мешканців просять з розумінням сприйняти виробничу необхідність та зберігати спокій. 

Раніше повідомлялося, що у Білоцерківській громаді буде підвищена вартість проїзду на громадському транспорті до 15 грн. Профільний заступник міського голови Олександр Поляруш поінформував, що підвищать вартість проїзду у зв’язку зі значним зростанням вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів у період воєнного стану в Україні. Крім того, зріс й розмір мінімальної заробітної плати.

Теги: Київщина вибух Біла Церква влада місцева влада

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