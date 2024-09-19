На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону

На Ольшаницькому родовищі гранітів заплановане проведення технологічних робіт

Сьогодні, 19 вересня, у Білоцерківському районі пройдуть вибухові роботи. Про це повідомляє пресслужба Білоцерківської районної державної адміністрації.

Як зазначається, на Ольшаницькому родовищі гранітів заплановане проведення технологічних робіт, що будуть супроводжуватися вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції.

Час проведення вибухів з 08.30 до 20.00. Місцева влада просить мешканців просять з розумінням сприйняти виробничу необхідність та зберігати спокій.

Раніше повідомлялося, що у Білоцерківській громаді буде підвищена вартість проїзду на громадському транспорті до 15 грн. Профільний заступник міського голови Олександр Поляруш поінформував, що підвищать вартість проїзду у зв’язку зі значним зростанням вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів у період воєнного стану в Україні. Крім того, зріс й розмір мінімальної заробітної плати.