На Київщині запрацював координаційний центр із питань вакцинації

На Київщині з початку вакцинальної кампанії зроблено понад мільйон щеплень

У Київській області працюють 205 пунктів щеплення та 33 центри масової вакцинації

На базі Київської обласної державної адміністрації запрацював координаційний центр для інформування жителів регіону, які хочуть зробити щеплення. Також працівники координаційного центру надають інформацію про пункти щеплення і центри масової вакцинації на території Київщини. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Представники центру телефонують пацієнтам, які вже зробили першу дозу вакцини, та запрошують на повторне щеплення. Також вони повідомляють пацієнтів, де є найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації, його графік роботи», – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Наразі в Київській області працюють 205 пунктів щеплення та 33 центри масової вакцинації.

Зв’язатися з координаційним центром можна за номером телефону (044) 285-65-70.

На Київщині з початку вакцинальної кампанії зробили понад мільйон щеплень. При цьому понад 502 тисячі осіб уже пройшли повний курс вакцинації.

В області уже вакцинувалися першою дозою 99,1% медичних працівників, а другою – 78,6%.

Окрім цього, 80% і більше вакцинованих у колективі мають 87,5% дитсадків, 95,8% шкіл, 100% закладів професійно-технічної, а також фахової передвищої освіти Київщини.

Як повідомлялося, у Київській області за добу 15 листопада виявлено 754 хворих на коронавірус, померли від недуги 20 осіб.

Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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