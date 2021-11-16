Covid-19 не відступає: в Києві виявлено на тисячу хворих більше, ніж за попередню добу
Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 38 осіб
За минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1481 особи. Це на 1032 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 14 листопада було зафіксовано 449 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 280 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 240 тис. осіб (за добу 15 листопада – 935)
- померли понад 6,9 тис. людей (за добу – 38)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 163 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 754 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 140 тис. осіб (за добу 15 листопада – 616)
- померли 3,7 тис. осіб (за добу – 20).
15 листопада в Україні медики зафіксували понад 16 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,2 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць.
Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.