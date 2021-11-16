Covid-19 не відступає: в Києві виявлено на тисячу хворих більше, ніж за попередню добу

Зі спалахом Covid-19 навантаження на столичних лікарів зросло

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 38 осіб

За минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1481 особи. Це на 1032 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 14 листопада було зафіксовано 449 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 280 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 240 тис. осіб (за добу 15 листопада – 935)

померли понад 6,9 тис. людей (за добу – 38)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 163 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 754 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 140 тис. осіб (за добу 15 листопада – 616)

померли 3,7 тис. осіб (за добу – 20).

15 листопада в Україні медики зафіксували понад 16 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,2 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць.

Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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