  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Covid-19 не відступає: в Києві виявлено на тисячу хворих більше, ніж за попередню добу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зі спалахом&nbsp;Covid-19 навантаження на столичних лікарів зросло - Covid-19 не відступає: в Києві виявлено на тисячу хворих більше, ніж за попередню добу
    Зі спалахом Covid-19 навантаження на столичних лікарів зросло
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 38 осіб

    За минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1481 особи. Це на 1032 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 14 листопада було зафіксовано 449 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 280 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 240 тис. осіб (за добу 15 листопада – 935)
    • померли понад 6,9 тис. людей (за добу – 38)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 163 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 754 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 140 тис. осіб (за добу 15 листопада – 616)
    • померли 3,7 тис. осіб (за добу – 20).

    15 листопада в Україні медики зафіксували понад 16 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,2 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць.

    Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Covid-19 не відступає: в Києві виявлено на тисячу хворих більше, ніж за попередню добу