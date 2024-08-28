У Києві та низці областей введено екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень світла планові графіки не діють

Екстрені відключення вводяться через складну ситуацію в енергосистемі

У Києві, Київській, Одеській та Донецькій області введені екстрені відключення. Про це повідомляє ДТЕК.

Відповідне розпорядження «Укренерго» дало через складну ситуацію в енергосистемі.

Варто зазначити, що під час екстрених відключень світла планові графіки не діють.

Як повідомлялося, сьогодні 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. Протягом всієї доби в усіх регіонах мали діяти дві черги відключень.

Нагадаємо, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода.

Раніше стало відомо, що російська Федерація вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України.

До слова, Україна повертається до графіків стабілізаційних відключень. Протягом сьогоднішньої доби на українців очікують жорсткі обмеження світла.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.