Селище на Київщині стало другим в Україні майданчиком для 5G

У Бородянці запущено у тестовому режимі 5G

Бородянка офіційно стала другим населеним пунктом України після Львова, де в центральній частині розпочалося тестування базових станцій мережі 5G. Проте впровадження швидкісного зв’язку – це лише частина масштабної стратегії комплексного відновлення громади, яка включає в себе створення повноцінного «розумного міста» (Smart City). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«У Бородянці стартувало тестування технології 5G. Селище стало другим після Львова населеним пунктом, де в центральній частині працюють базові станції нового покоління зв’язку. Для нас це більше, ніж про швидкість інтернету. Ми відновлюємо Бородянку комплексно: житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади, модернізуємо тепло-, водо- та електромережі, впроваджуємо енергоефективні рішення й безбар’єрність. Сьогодні в Бородянці вже відновлено більше 600 об’єктів: 25 багатоквартирних будинків, 570 приватних, 5 закладів освіти і 4 інші громадські будівлі. Паралельно будуємо 9 нових багатоповерхівок, які плануємо завершити у 2026 році», – зазначив Кулеба.

Осучаснення Бородянки триває вже сьогодні. За словами міністра, триває робота над системою «безпечного міста» з відеоспостереженням та сучасним освітленням.

«Запроваджується сучасний громадський транспорт – на сонячній енергії. Бородянка може стати однією з перших громад в Україні з повноцінними Smart City-рішеннями – від інтелектуального освітлення до систем безпеки й управління транспортом. Це і є комплексне відновлення: коли люди повертаються не в руїни, а в середовище, де можна жити, працювати й виховувати дітей – з сучасною інфраструктурою, зв’язком і можливостями для розвитку», – зазначив Кулеба.

Як відомо, Львів став першим містом в Україні, у якому запрацювала технологія 5G. Основна перевага цієї технології – швидкість передавання даних – близько 500 Мбіт/с на абонента.