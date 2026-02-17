Головна Країна Суспільство
Понад третина українських дітей стала переселенцями через війну – ЮНІСЕФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Понад третина українських дітей стала переселенцями через війну – ЮНІСЕФ
Мільйони дітей та сімей покинули свої домівки через російську агресію
фото: Чернівецька ОВА

За даними Дитячого фонду ООН, багато дітей були змушені неодноразово покидати свої домівки

Станом на п’ятий рік повномасштабної війни загалом 2 589 900 українських дітей є переселенцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Цифра охоплює понад 791 тис. дітей, які переміщені всередині України, та майже 1 798 900 дітей-біженців, які проживають за межами країни.

«Мільйони дітей та сімей покинули свої домівки в пошуках безпеки, і кожна третя дитина залишається переселенцем через чотири роки війни. Для дітей в Україні безпека стає все більш недосяжною, оскільки по всій країні відбуваються атаки на цивільні райони. З усіх боків війна переслідує цих дітей», – заявила регіональна директорка ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Регіна Де Домінічіс.

Агентство додало, що, згідно з останнім опитуванням, кожен третій український підліток у віці від 15 до 19 років з-поміж переміщених осіб повідомив, що йому довелося переїжджати принаймні двічі.

З 24 лютого 2022 року в результаті бомбардувань, включаючи далекобійні атаки, загинули або зазнали поранень понад 3,2 тис. дітей. Минулого року кількість жертв серед дітей зросла на 10% порівняно з 2024 роком, і це вже третій рік поспіль, коли кількість жертв серед дітей, підтверджена ООН, збільшується.

Понад 1,7 тис. шкіл та інших навчальних закладів було пошкоджено або зруйновано внаслідок атак, а кожна третя дитина не може відвідувати очне навчання на повний день.

Окрім фізичних небезпек, навантаження відбувається на психічне здоров'я дітей. Нещодавнє опитування показало, що кожен четвертий підліток віком 15-19 років втрачає надію на майбутнє в Україні, що вказує на нагальну потребу в безпеці та стабільності, а також інвестиціях у критично важливі послуги та можливості, яких потребують діти та молодь, зазначили в ЮНІСЕФ.

До слова, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

