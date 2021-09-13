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    У Києві оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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    У Києві оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
    Фото:glavcom.ua

    Фахівці нагадали киянам та гостям міста правила відпочинку на природі

    У Києві протягом 14-15 вересня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомив Український гідрометцентр.

    Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА нагадують правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:

    • пам’ятайте, що розводити багаття в лісі – небезпечно, краще скористатися складним мангалом;
    • якщо все ж розпалюватимете вогнище, то зробіть це, за можливості, на місці попереднього;
    • місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілля та іншого сміття, обкладіть його камінням або обсипте ґрунтом;
    • не залишайте вогнище без нагляду;
    • коли залишаєте місце відпочинку, обов’язково заливайте вогнище водою або засипайте піском, переконайтеся, що вогонь повністю загасили;
    • сміття, яке не горить, заберіть із собою (целофан, пластиковий і скляний посуд);
    • не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки можуть стати причиною займання сухої трави та, як наслідок, пожежі.

    Нагадаємо, понеділок, 13 вересня, порадує киян теплою погодою. Вдень у столиці повітря прогріється до +26 градусів

    Як раніше повідомлялося, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.

    До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів.

    Теги: пожежа КМДА повітря столиця
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    У Києві оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки