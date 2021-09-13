У Києві оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фахівці нагадали киянам та гостям міста правила відпочинку на природі
У Києві протягом 14-15 вересня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомив Український гідрометцентр.
Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА нагадують правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:
- пам’ятайте, що розводити багаття в лісі – небезпечно, краще скористатися складним мангалом;
- якщо все ж розпалюватимете вогнище, то зробіть це, за можливості, на місці попереднього;
- місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілля та іншого сміття, обкладіть його камінням або обсипте ґрунтом;
- не залишайте вогнище без нагляду;
- коли залишаєте місце відпочинку, обов’язково заливайте вогнище водою або засипайте піском, переконайтеся, що вогонь повністю загасили;
- сміття, яке не горить, заберіть із собою (целофан, пластиковий і скляний посуд);
- не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки можуть стати причиною займання сухої трави та, як наслідок, пожежі.
Нагадаємо, понеділок, 13 вересня, порадує киян теплою погодою. Вдень у столиці повітря прогріється до +26 градусів
Як раніше повідомлялося, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.
До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів.