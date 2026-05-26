Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща попередила Росію: удар по дипмісіях у Києві вважатиметься навмисним

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Польща попередила Росію: удар по дипмісіях у Києві вважатиметься навмисним
Польща заявила, що дії Росії вкотре дискредитують її роль постійного члена Ради Безпеки ООН
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

МЗС Польщі: Росія сама стверджує, що веде «спецоперацію» проти військових цілей – удари по дипмісіях цьому суперечать

Польща відреагувала на заклик МЗС Росії до дипломатів негайно залишити Київ: у Варшаві заявили, що будь-який удар по польських дипломатичних представництвах розглядатимуть як цілеспрямований і навмисний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Польщі.

25 травня МЗС Росії пригрозило «послідовними системними ударами» по Києву – зокрема по підприємствах українського ВПК та «центрах ухвалення рішень». Одночасно Москва закликала іноземних громадян, дипломатів і працівників міжнародних організацій «якнайшвидше залишити» українську столицю. Москва пояснила погрози атакою на будівлю коледжу в тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині.

Польське МЗС відреагувало цього ж дня. У Варшаві нагадали Москві про її ж логіку: Росія офіційно називає війну проти України «спеціальною військовою операцією», яка нібито має бути обмежена виключно військовими об'єктами. Тому будь-які удари по іншій інфраструктурі – зокрема по дипломатичних представництвах – польська сторона трактуватиме як ворожі дії.

«Кожен випадок удару по польських дипломатичних представництвах ми розглядатимемо як цілеспрямований і навмисний», – йдеться у заяві польського відомства.

Серйозні наслідки для РФ

У Варшаві також підкреслили ширший контекст: дії Росії мають серйозні міжнародно-правові наслідки та вкотре дискредитують її роль постійного члена Ради Безпеки ООН. МЗС Польщі закликало Москву негайно припинити «необґрунтовану та незаконну агресію» і дотримуватися міжнародних зобов'язань.

Польська сторона наголосила, що незмінно розглядає будь-які атаки на Україну – зокрема на об'єкти та цивільне населення – як акти невиправданої агресії, що спричиняють масові жертви серед цивільних і руйнування.

Не перша погроза

Нагадаємо, на початку травня МЗС РФ уже закликало дипломатів залишити Київ, погрожуючи ударами у разі «провокацій» під час святкувань 9 травня. Тоді дипломатичний корпус погрози проігнорував. У липні 2025 року Росія закрила консульство Польщі в Калінінграді у відповідь на рішення Варшави закрити російське консульство в Кракові. Польсько-російські відносини відтоді залишаються напруженими.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія масовано атакувала Київ ракетами та дронами. Постраждав будинок, у якому мешкає посол Албанії в Україні. Посольство США засудило удари по музеях, метро та житлових будинках.

Читайте також:

Теги: росія Київ Польща посольство погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Києва Віталій Кличко дуже неохоче прощається з перевіреними людьми, низка яких поруч з ним – ще з 2014 року
«Безсмертний полк» Кличка. Хто насправді керує Києвом Столиця
13 травня, 14:00
Миколаївка на Донеччині залишилась без газу після ударів РФ
РФ вивела з ладу газову систему міста на Донеччині
29 квiтня, 11:23
Українські захисники відбивають атаки російських окупаційних військ
Попри рашистське «перемирʼя» зафіксовано просування окупантів по лінії фронту
11 травня, 03:00
У порту спалахнула пожежа після атаки
Безпілотники атакували Краснодарський край
13 травня, 04:01
У Латвії виявили другий дрон після атаки на нафтобазу
Вибухи на нафтобазі в Латвії. Поліція зробила нову заяву
8 травня, 19:04
Суд визнав українця винним за статтями про участь у диверсійній та терористичній спільнотах, здійснення терактів і диверсій, у державній зраді
Суд у РФ засудив українця до 25 років ув'язнення за звинуваченням у диверсіях під Москвою
20 травня, 05:55
Пожежа та густий стовп диму піднімаються поблизу Рязанського нафтопереробного заводу 15 травня
Reuters: Переробка нафти в центральній Росії зупинена після атак БпЛА
21 травня, 04:03
У Росії на мотоциклі на смерть розбився нафтовий мільярдер Михайло Смирнов
У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»
21 травня, 13:31
У Росії різко зросла кількість банкрутств індивідуальних підприємців
Російські підприємства почали масово банкрутувати після підвищення податків
22 травня, 13:09

Політика

Путін готує мобілізацію: росіянам масово вручають розпорядження
Путін готує мобілізацію: росіянам масово вручають розпорядження
Польща попередила Росію: удар по дипмісіях у Києві вважатиметься навмисним
Польща попередила Росію: удар по дипмісіях у Києві вважатиметься навмисним
У Росії зупинився шостий з початку травня НПЗ
У Росії зупинився шостий з початку травня НПЗ
Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян
Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян
Путін взявся боротися з ухилянтами
Путін взявся боротися з ухилянтами
Мін'юст США назвав стрілянину біля Білого дому черговою спробою вбивства президента
Мін'юст США назвав стрілянину біля Білого дому черговою спробою вбивства президента

Новини

«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Вчора, 15:38

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua