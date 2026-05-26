Польща попередила Росію: удар по дипмісіях у Києві вважатиметься навмисним

МЗС Польщі: Росія сама стверджує, що веде «спецоперацію» проти військових цілей – удари по дипмісіях цьому суперечать

Польща відреагувала на заклик МЗС Росії до дипломатів негайно залишити Київ: у Варшаві заявили, що будь-який удар по польських дипломатичних представництвах розглядатимуть як цілеспрямований і навмисний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Польщі.

25 травня МЗС Росії пригрозило «послідовними системними ударами» по Києву – зокрема по підприємствах українського ВПК та «центрах ухвалення рішень». Одночасно Москва закликала іноземних громадян, дипломатів і працівників міжнародних організацій «якнайшвидше залишити» українську столицю. Москва пояснила погрози атакою на будівлю коледжу в тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині.

Польське МЗС відреагувало цього ж дня. У Варшаві нагадали Москві про її ж логіку: Росія офіційно називає війну проти України «спеціальною військовою операцією», яка нібито має бути обмежена виключно військовими об'єктами. Тому будь-які удари по іншій інфраструктурі – зокрема по дипломатичних представництвах – польська сторона трактуватиме як ворожі дії.

«Кожен випадок удару по польських дипломатичних представництвах ми розглядатимемо як цілеспрямований і навмисний», – йдеться у заяві польського відомства.

Серйозні наслідки для РФ

У Варшаві також підкреслили ширший контекст: дії Росії мають серйозні міжнародно-правові наслідки та вкотре дискредитують її роль постійного члена Ради Безпеки ООН. МЗС Польщі закликало Москву негайно припинити «необґрунтовану та незаконну агресію» і дотримуватися міжнародних зобов'язань.

Польська сторона наголосила, що незмінно розглядає будь-які атаки на Україну – зокрема на об'єкти та цивільне населення – як акти невиправданої агресії, що спричиняють масові жертви серед цивільних і руйнування.

Не перша погроза

Нагадаємо, на початку травня МЗС РФ уже закликало дипломатів залишити Київ, погрожуючи ударами у разі «провокацій» під час святкувань 9 травня. Тоді дипломатичний корпус погрози проігнорував. У липні 2025 року Росія закрила консульство Польщі в Калінінграді у відповідь на рішення Варшави закрити російське консульство в Кракові. Польсько-російські відносини відтоді залишаються напруженими.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія масовано атакувала Київ ракетами та дронами. Постраждав будинок, у якому мешкає посол Албанії в Україні. Посольство США засудило удари по музеях, метро та житлових будинках.