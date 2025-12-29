Головна Київ Новини
На Лівому березі Києва запрацювали погодинні графіки відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Лівому березі Києва запрацювали погодинні графіки відключення світла
Через надзвичайно складну ситуацію в енергомережі заступник голови КМДА поки не називає конкретних термінів повернення до звичного режиму
Без тепла залишається декілька сотень будинків

До кінця поточної доби теплопостачання буде відновлено в усіх житлових будинках на Лівому березі столиці. Стабілізаційні графіки відключень електроенергії наразі діють на обох берегах Києва без винятку. Про це в етері телеканалу «Київ24» повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає «Главком».

За словами посадовця, наразі ситуація з опаленням у місті стабілізується. Поки без тепла залишається ще декілька сотень будинків, проте комунальні служби планують завершити всі відновлювальні роботи вже сьогодні. Водночас Пантелеєв зауважив, що стабілізаційні графіки відключень електроенергії наразі діють на обох берегах Києва без винятку.

Він наголосив, що через значний дефіцит потужності в енергосистемі країни та міста про повну стабілізацію говорити ще зарано. Головним завданням на цей момент є утримання умовної рівноваги, яка дозволяє забезпечувати безперебійну роботу критичної інфраструктури, зокрема системи теплопостачання.  

«По електриці поки не можна говорити про якісь терміни. тому що ситуація є надзвичайно важкою», – наголосив заступник голови КМДА.

Графіки відключення світла у Києві 29 грудня
Графіки відключення світла у Києві 29 грудня
інфографіка: ДТЕК
Графіки відключення світла у Києві 29 грудня
Графіки відключення світла у Києві 29 грудня
інфографіка: ДТЕК

Нагадаємо, масована атака ракетами та дронами, яку Росія здійснила 27 грудня, призвела до перебоїв з електро- та теплопостачанням у низці районів столиці. Щоб не залишити пацієнтів без обігріву, до роботи залучили автономне обладнання. Станом на ранок 28 грудня вдалося заживити критичну інфраструктуру та відновити електропостачання для більшості мешканців міста. Попри загальне відновлення, ситуація на Лівобережжі Києва залишається напруженою. Через серйозні пошкодження вузлових підстанцій мережі працюють на межі можливостей.

Станом на вечір 28 грудня у Києві відновили теплопостачання для понад 3,5 тисяч житлових та інших будівель, які залишились без послуги внаслідок масованої атаки в ніч проти 27 грудня. 

