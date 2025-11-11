Головна Світ Політика
Британія припинила ділитися розвідданими зі США: що приховує Лондон

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото: Reuters

Британія припинила передавати США розвіддані через побоювання порушення міжнародного права

Лондон більше не ділиться з Вашингтоном інформацією про судна в Карибському басейні, підозрювані у перевезенні наркотиків. Британія стверджує, що удари США по цих суднах є незаконними і не хоче бути співучасником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Протягом багатьох років Британія допомагала США відстежувати підозрілі кораблі, надаючи інформацію, яку берегова охорона США використовувала для перехоплення та затримання суден. Проте у вересні за наказом Дональда Трампа США почали наносити удари по цих кораблях, унаслідок чого загинуло 76 людей.

Британські чиновники занепокоїлися, що США можуть використовувати їхні розвідувальні дані для вибору цілей для ударів, і місяць тому передача інформації була припинена.

Головний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк також заявляв, що дії США порушують міжнародне право та є «позасудовими вбивствами», з чим погоджується Лондон.

 Нагадаємо, що США провели першу військову операцію у Тихому океані, відколи Трамп оголосив про масштабну боротьбу з наркоторгівлею. У східній частині Тихого океану американські військові знищили судно, яке може бути причетне до незаконного перевезення наркотиків. Це перший відомий випадок атак у Тихому океані в межах нової антинаркотичної кампанії уряду Дональда Трампа, який раніше вже провів щонайменше сім подібних операцій у Карибському басейні.

Президент США Дональд Трамп повідомив про знищення підводного човна, який нібито перевозив наркотики і рухався до американського узбережжя. За повідомленням Трампа, човен був завантажений фентанілом і іншими незаконними речовинами. Чотири «наркотерристи», перебували на борту, двоє з них були вбиті.

Також Дональд Трамп заявив, що американські сили встановили повний контроль над морськими маршрутами постачання наркотиків і тепер Вашингтон розглядає можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі – операцій на суші.

