  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На площі Льва Толстого з’явився захист від автохамів

    • Розсилка
    На площі Льва Толстого з’явився захист від автохамів

    Дорожніми віхами відокремлено острівець безпеки на площі

    У суботу, 23 березня, співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи на площі Льва Толстого, відокремивши таким чином острівець у центральній частині площі. Про це повідомляється на сторінці Центр організації дорожнього руху у Facebook.

    «Такий захід має унеможливити стихійне паркування по центру площі, що ускладнює оглядовість і негативно впливає на безпеку дорожнього руху. Також водії, що залишали автомобілі таким чином, переходили проїзну частину у невстановленому місці, наражаючи себе на небезпеку та створюючи аварійні ситуації», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На площі Льва Толстого з’явився захист від автохамів
    На площі Льва Толстого з’явився захист від автохамів
    На площі Льва Толстого з’явився захист від автохамів
    На площі Льва Толстого з’явився захист від автохамів
    На площі Льва Толстого з’явився захист від автохамів
    На площі Льва Толстого з’явився захист від автохамів

    Як повідомлялося, у 2018 році підприємствами комунальної корпорації «Київавтодор» на вулично-дорожній мережі столиці було встановлено понад 6000 антипаркувальних стовпчиків.

    Нагадаємо, нещодавно на перехресті вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного/Володимирський узвіз було встановлено дорожні віхи на розгалуженні смуг руху в бік Володимирського узвозу та вулиці Сагайдачного.

    Також подібний захід було реалізовано на Бессарабській площі – там за допомогою дорожніх віх було унеможливлено паркування на острівці безпеки у місці примикання вулиці Круглоуніверситетської до вулиці Басейної. Завдяки цьому було підвищено безпеку руху – покращено оглядовість перехрестя для водіїв, та створено зручності для пішоходів – користуючись пішохідним переходом, їм тепер не доводиться оминати припарковані посеред острівця безпеки автомобілі.

    Читайте також
    Київ дороги водій автомобіль Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ