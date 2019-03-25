На площі Льва Толстого з’явився захист від автохамів



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Дорожніми віхами відокремлено острівець безпеки на площі

У суботу, 23 березня, співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи на площі Льва Толстого, відокремивши таким чином острівець у центральній частині площі. Про це повідомляється на сторінці Центр організації дорожнього руху у Facebook.

«Такий захід має унеможливити стихійне паркування по центру площі, що ускладнює оглядовість і негативно впливає на безпеку дорожнього руху. Також водії, що залишали автомобілі таким чином, переходили проїзну частину у невстановленому місці, наражаючи себе на небезпеку та створюючи аварійні ситуації», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2018 році підприємствами комунальної корпорації «Київавтодор» на вулично-дорожній мережі столиці було встановлено понад 6000 антипаркувальних стовпчиків.

Нагадаємо, нещодавно на перехресті вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного/Володимирський узвіз було встановлено дорожні віхи на розгалуженні смуг руху в бік Володимирського узвозу та вулиці Сагайдачного.

Також подібний захід було реалізовано на Бессарабській площі – там за допомогою дорожніх віх було унеможливлено паркування на острівці безпеки у місці примикання вулиці Круглоуніверситетської до вулиці Басейної. Завдяки цьому було підвищено безпеку руху – покращено оглядовість перехрестя для водіїв, та створено зручності для пішоходів – користуючись пішохідним переходом, їм тепер не доводиться оминати припарковані посеред острівця безпеки автомобілі.