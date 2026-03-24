Дикі закони Чорнобиля: на головного бика здичавілого стада напав великий хижак

Вигляд чорнорябого бика насторожив дослідників

Чергова експедиційна поїздка фахівців Корогодського природоохоронного науково-дослідного відділення та науковців Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника до стада здичавілих корів принесла тривожні новини про стан головного бика на прізвисько Рябко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Заповідника.

Під час наближення до тварин співробітники помітили, що ватажок лежав в оточенні стада і підвівся лише тоді, коли відстань між ними скоротилася. Вигляд чорнорябого бика насторожив дослідників: згорблена постава та втягнутий живіт свідчили про сильне виснаження або відсутність нормального випасу, та пляма на холці, яка є ознакою травми.

Фахівці проаналізували характер ушкоджень, адже різні хижаки залишають специфічні сліди на тілі жертви. Якщо вовки зазвичай атакують нижні кінцівки або промежину, а удари від інших биків під час шлюбних боїв виглядають як вузькі смуги здертої шерсті на боках, то ведмідь наносить рани саме у верхню частину тіла – холку, шию або спину.

Ослаблений Рябко плететься у хвості стада фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На тілі Рябка помітні сліди зализування та рвані паралельні подряпини від пазурів, що свідчить про спробу хижака вхопитися за спину та повалити масивну тварину. Саме тому основною версією інциденту став напад ведмедя, хоча вона ще потребує остаточного підтвердження.

Ведмежі сліди у Чорнобильській зоні фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Повідомляється, що раніше подібних випадків у цьому стаді не фіксували, проте науковці зауважують, що ситуація в екосистемі могла змінитися. У минулому в стаді було більше дорослих і масивних биків, які могли ефективніше протистояти великим хижакам, а нині захисний потенціал групи, імовірно, знизився. До того ж рання весна – це період, коли ведмеді після виходу з барлоги активно шукають поживу і можуть полювати на великих копитних, таких як лось чи олень. Цілком імовірно, що хижак обрав іншу жертву, а Рябко як ватажок став на захист стада і прийняв удар на себе.

Спільні ведмежо-бикові маркування дерев у Чорнобильській зоні фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На цій території раніше вже фіксували присутність ведмедя, зокрема знаходили спільні ведмежо-бикові маркування дерев та випадки добування ведмедем оленів, що свідчить про постійне перебування великого хижака в цій частині заповідника. Хоча поранення Рябка наразі не виглядають свіжими і вже не кровоточать, ситуація потребує подальшого спостереження.

Цей випадок ще раз нагадує: навіть сформовані здичавілі стада залишаються частиною дикої природи, де діють суворі природні закони, а кожен подібний епізод допомагає глибше зрозуміти взаємодію хижаків і великих копитних у Чорнобильському заповіднику, додали науковці.

