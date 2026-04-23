У Печерському районі на місці демонтованих МАФів з’явилася зелена зона (фото)

Ірина Міллер
Після демонтажу МАФів на лркацію завезли близько 100 тонн ґрунту і засіяли 310 кв. м газону
фото: Департамент територіального контролю міста Києва

Нещодавно на ділянці стояли три тимчасові споруди, а тепер тут новий простір для відпочинку

На місці демонтованих МАФів у Печерському районі столиці облаштували зелену зону. Про це повідомили у Департаменті територіального контролю міста Києва, інформує «Главком».

На місці демонтованих МАФів висаджено молоді дерева
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook

Повідомляється, що зовсім нещодавно на ділянці стояли три тимчасові споруди, а тепер тут новий простір для відпочинку.

Озеленювачі висадили на Печерську вже зміцнілі дерева
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook
Рясний полив допоможе молодим деревам швидше адаптуватися на новому місці
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook
Фінальний етап: після висадки дерев та кущів озеленювачі засіяли газон
фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook

Після демонтажу сюди завезли близько 100 тонн ґрунту і засіяли 310 кв. м газону, а озеленювачі висадили дерева та кущі.

Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора звернулася до адміністративного суду з позовом проти Київської міської ради та КМДА. Правоохоронці вимагають визнати протиправною тривалу бездіяльність столичної влади, яка десятиліттями не надає заповідний статус урочищу «Горбачиха». Йдеться про ділянку площею 32 гектари на лівому березі Дніпра. Це одна з небагатьох територій столиці, де зберігся природний ландшафт без істотного втручання людини. Урочище є заплавною зоною з характерними насадженнями вільхи, берези та тополі. Окрім наукової цінності та збереження біорізноманіття, «Горбачиха» є важливим рекреаційним простором для киян.

До слова, у столиці розпочався сезон цвітіння тюльпанів. Уже з’являються перші квіти, зокрема висаджені з цибулин, які Київ отримав у подарунок від нідерландських компаній Smit Flowers та Flower Planet за сприяння Почесного консульства України в Королівстві Нідерланди. 

