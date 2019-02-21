На Броварському проспекті Toyota Land Cruiser збив чоловіка (фото)



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У автомобіля Toyota Land Cruiser збито дзеркало заднього виду Фото: Інформатор

Чоловік вибіг на дорогу, щоб забрати деталь, яка відпала від його автомобіля

У середу, 20 лютого, на Броварському проспекті сталася аварія за участю автомобіля Toyota Land Cruiser і пішохода: машина збила чоловіка недалеко від повороту на село Зазим'я.

ДТП сталася близько 20:50. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, водій автомобіля Opel після відвідування автомийки на Броварському проспекті зауважив, що у його машини відпав молдинг. Запчастина валялася на проїжджій частині. Чоловік вирішив припаркувати автомобіль на узбіччі і підібрати молдинг. Він дочекався червоного сигналу світлофора і вийшов на проїжджу частину. До моменту, коли для машин загорілося зелене світло, чоловік не встиг повернутись на тротуар. Водій Land Cruiser вчасно не помітив пішохода, спробував уникнути зіткнення і вдарив чоловіка по дотичній правим боком автомобіля. Від зіткнення чоловік втратив рівновагу і впав, вдарившись головою об асфальт.

В результаті зіткнення у збитого серйозно травмована голова, медики підозрюють струс мозку. У автомобіля Toyota Land Cruiser збито дзеркало заднього виду.

На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка». Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

Нагадаємо, на вулиці Оноре де Бальзака трапився наїзд на пішохода. Mercedes збив чоловіка, який вибіг на проїжджу частину, щоб врятувати свого собаку.