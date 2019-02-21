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    На Броварському проспекті Toyota Land Cruiser збив чоловіка (фото)

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    <span lang="UK">У автомобіля Toyota Land Cruiser збито дзеркало заднього виду</span> - На Броварському проспекті Toyota Land Cruiser збив чоловіка (фото)
    У автомобіля Toyota Land Cruiser збито дзеркало заднього виду
    Фото: Інформатор

    Чоловік вибіг на дорогу, щоб забрати деталь, яка відпала від його автомобіля

    У середу, 20 лютого, на Броварському проспекті сталася аварія за участю автомобіля Toyota Land Cruiser і пішохода: машина збила чоловіка недалеко від повороту на село Зазим'я.

    ДТП сталася близько 20:50. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, водій автомобіля Opel після відвідування автомийки на Броварському проспекті зауважив, що у його машини відпав молдинг. Запчастина валялася на проїжджій частині. Чоловік вирішив припаркувати автомобіль на узбіччі і підібрати молдинг. Він дочекався червоного сигналу світлофора і вийшов на проїжджу частину. До моменту, коли для машин загорілося зелене світло, чоловік не встиг повернутись на тротуар. Водій Land Cruiser вчасно не помітив пішохода, спробував уникнути зіткнення і вдарив чоловіка по дотичній правим боком автомобіля. Від зіткнення чоловік втратив рівновагу і впав, вдарившись головою об асфальт.

    В результаті зіткнення у збитого серйозно травмована голова, медики підозрюють струс мозку. У автомобіля Toyota Land Cruiser збито дзеркало заднього виду.

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    На Броварському проспекті Toyota Land Cruiser збив чоловіка (фото)
    На Броварському проспекті Toyota Land Cruiser збив чоловіка (фото)
    На Броварському проспекті Toyota Land Cruiser збив чоловіка (фото)
    На Броварському проспекті Toyota Land Cruiser збив чоловіка (фото)
    На Броварському проспекті Toyota Land Cruiser збив чоловіка (фото)
    На Броварському проспекті Toyota Land Cruiser збив чоловіка (фото)
    На Броварському проспекті Toyota Land Cruiser збив чоловіка (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка». Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

    Нагадаємо, на вулиці Оноре де Бальзака трапився наїзд на пішохода. Mercedes збив чоловіка, який вибіг на проїжджу частину, щоб врятувати свого собаку.

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