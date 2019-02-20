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    На Севастопольській площі бензовоз влетів у Mazda і залив дорогу мастилом

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    В результаті аварії через пошкоджене днища у бензовоза на проїжджу частину витекло машинне мастило - На Севастопольській площі бензовоз влетів у Mazda і залив дорогу мастилом
    В результаті аварії через пошкоджене днища у бензовоза на проїжджу частину витекло машинне мастило
    Фото: Інформатор

    Аварія спровокувала великий затор на Повітрофлотському проспекті

    У вівторок, 19 лютого, у Києві на Севастопольській площі трапилася аварія за участю бензовоза DAF і автомобіля Mazda 626. Зіткнення спровокувало велику пробку на Повітрофлотському проспекті.

    ДТП сталася близько 19:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Mazda, він їхав у правому ряду з боку Повітрофлотського проспекту в бік вулиці Донецької. Водій бензовоза DAF, в свою чергу, рухаючись у другому ряду на Севастопольській площі намагався повернути на Чоколівський бульвар. Легковий автомобіль потрапив в сліпу зону вантажівки, і сталося зіткнення. Від удару Mazda розвернуло, а тягач вилетів на узбіччя, де він збив дорожній знак і сильно пошкодив днище.

    В результаті аварії через пошкоджене днища у бензовоза на проїжджу частину витекло машинне мастило. Mazda отримала пошкодження задньої частини.

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    На Севастопольській площі бензовоз влетів у Mazda і залив дорогу мастилом
    На Севастопольській площі бензовоз влетів у Mazda і залив дорогу мастилом
    На Севастопольській площі бензовоз влетів у Mazda і залив дорогу мастилом
    На Севастопольській площі бензовоз влетів у Mazda і залив дорогу мастилом
    На Севастопольській площі бензовоз влетів у Mazda і залив дорогу мастилом
    На Севастопольській площі бензовоз влетів у Mazda і залив дорогу мастилом
    На Севастопольській площі бензовоз влетів у Mazda і залив дорогу мастилом
    На Севастопольській площі бензовоз влетів у Mazda і залив дорогу мастилом
    На Севастопольській площі бензовоз влетів у Mazda і залив дорогу мастилом
    Фото: Інформатор

    У ДТП ніхто не постраждав.

    Аварія спровокувала великий затор на Повітрофлотському проспекті в сторону Севастопольської площі.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції і рятувальники ДСНС. Деталі й винуватця події встановить слідство.

    Нагадаємо, 18 лютого ввечері на столичній Борщагівці пасажирський автобус в'їхав у кіоски.

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