На ремонті Русанівського каналу вкрадено майже 1 млн грн бюджетних коштів



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Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу мав бути зроблений у 2018 році

Грошима заволодів колишній директор підрядного підприємства

Київською місцевою прокуратурою №3 повідомлено про підозру колишньому директору підрядного підприємства у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на проведення капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2018 році із вказаним підприємством був укладений договір щодо капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу вздовж вул. Флоренції.

Однак задля приховання факту неналежного виконання робіт та подальшого заволодіння грошовими коштами, виділеними на ремонт каналу, колишній директор підрядного підприємства вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів проведених робіт, заволодівши таким чином майже 1 млн гривень зі столичного бюджету.

Дії екскерівника підрядної організації кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.

Як повідомлялося, столична прокуратура запідозрила розтрату 354 млн грн на будівництві Великої Окружної дороги.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ та Державного бюро розслідувань щодо розслідування фактів корупції забудовників, викладених у матеріалах журналістів про будівельну мафію.

ЗМІ опублікували копії документів, які могли міститися на комп’ютері одного з фігурантів справи, де у жовтні минулого року силовики проводили обшуки, що стосувалися нібито розкрадань на київських тендерах.