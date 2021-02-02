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    На річці Либідь виявлено тіло чоловіка

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    Тонка крига часто стає причиною загибелі людей на воді - На річці Либідь виявлено тіло чоловіка
    Тонка крига часто стає причиною загибелі людей на воді
    Фото з відкритих джерел

    Столичні рятувальники дістали з річки тіло чоловіка

    У понеділок, 1 лютого, у річці Либідь на вул. Старовокзальній, 26 у Шевченківському районі столиці було виявлено тіло людини. Повідомлення про страшну знахідку надійшло до рятувальної служби.

    Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, до місця виклику було направлено рятувальників 4 державної пожежно-рятувальної частини.

    На момент прибуття рятувальників тіло чоловіка знаходилось на поверхні води на відстані 1,5 м від берега річки.

    Рятувальники за допомогою драбини-палиці та рятувальної мотузки доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.

    Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

    Нагадаємо, нещодавно в річці Либідь було виявлено тіло військовослужбовця, що зник на почату січня. Столичні поліцейські встановлюють обставини смерті військовослужбовця.

    Впродовж січня 2021 року на водоймах та річках в Україні загинуло більше півсотні людей.

    Зокрема, на Київщині, поблизу Яготина, водолази підняли тіло рибалки, якого шукали два дні. 

    Теги: Київ ДСНС смерть на воді потонули рятувальники річка
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