На річці Либідь виявлено тіло чоловіка
Столичні рятувальники дістали з річки тіло чоловіка
У понеділок, 1 лютого, у річці Либідь на вул. Старовокзальній, 26 у Шевченківському районі столиці було виявлено тіло людини. Повідомлення про страшну знахідку надійшло до рятувальної служби.
Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, до місця виклику було направлено рятувальників 4 державної пожежно-рятувальної частини.
На момент прибуття рятувальників тіло чоловіка знаходилось на поверхні води на відстані 1,5 м від берега річки.
Рятувальники за допомогою драбини-палиці та рятувальної мотузки доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.
Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.
Нагадаємо, нещодавно в річці Либідь було виявлено тіло військовослужбовця, що зник на почату січня. Столичні поліцейські встановлюють обставини смерті військовослужбовця.
Впродовж січня 2021 року на водоймах та річках в Україні загинуло більше півсотні людей.
Зокрема, на Київщині, поблизу Яготина, водолази підняли тіло рибалки, якого шукали два дні.