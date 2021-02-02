На річці Либідь виявлено тіло чоловіка

Тонка крига часто стає причиною загибелі людей на воді

Столичні рятувальники дістали з річки тіло чоловіка

У понеділок, 1 лютого, у річці Либідь на вул. Старовокзальній, 26 у Шевченківському районі столиці було виявлено тіло людини. Повідомлення про страшну знахідку надійшло до рятувальної служби.

Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, до місця виклику було направлено рятувальників 4 державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття рятувальників тіло чоловіка знаходилось на поверхні води на відстані 1,5 м від берега річки.

Рятувальники за допомогою драбини-палиці та рятувальної мотузки доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Нагадаємо, нещодавно в річці Либідь було виявлено тіло військовослужбовця, що зник на почату січня. Столичні поліцейські встановлюють обставини смерті військовослужбовця.

Впродовж січня 2021 року на водоймах та річках в Україні загинуло більше півсотні людей.

Зокрема, на Київщині, поблизу Яготина, водолази підняли тіло рибалки, якого шукали два дні.