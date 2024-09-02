У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною (відео)

Ймовірно, постріли були зроблені із травматичного пістолета

У Голосіївському районі міста Києва сталася стрілянина між чоловіками. Про це повідомляє Telegraf та місцеві Telegram-канали.

Попередньо відомо, що сутичка відбулася біля житлового комплексу «Амурський» на вул. Юлії Здановської. Ймовірно, люди посварилися через собаку і одна із сторін конфлікту вистрілила декілька разів з травматичного пістолета у свого опонента.

Як повідомляють очевидці, постріли здійснив чоловік у чорному. Попередньо відомо, що спочатку він нібито стріляв у землю, а потім вже поцілив по ногах.

На місці події вже перебуває поліція та медична служба.

фото: Telegram / Київ ІНФО | Новини Україна 🇺🇦

Нагадаємо, удень 17 серпня до поліції столиці надійшло повідомлення, що у Деснянському районі відбулася бійка між двома чоловіками, у результаті якої один з учасників конфлікту від отриманих травм помер, інший – утік з місця події. На його пошуки було орієнтовано усі наряди поліції.

Раніше на Тернопільщині у селі Доброводи чоловік у військовій формі відкрив вогонь по людях. Двоє загинули, троє поранені, 45-річного підозрюваного з Житомирської області затримано, вилучено зброю.

Як відомо, у Києві на Печерську в ніч на понеділок, 5 серпня сталася стрілянина. Конфлікт розгорівся між військовим та охоронцем елітного ЖК «Бульвар Фонтанів», що на вул. Йоанна Павла ІІ. На відео, що розповсюджується мережею, видно, як один чоловік, погрожуючи пістолетом, намагається змусити до чогось іншого. Зрештою, коли в агресора закінчуються «аргументи», він починає стріляти в повітря.