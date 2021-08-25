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    На станції метро «Олімпійська» п’ять місяців ремонтуватимуть ескалатори

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    Ремонт ескалаторів триватиме до кінця січня 2022 року - На станції метро «Олімпійська» п’ять місяців ремонтуватимуть ескалатори
    Ремонт ескалаторів триватиме до кінця січня 2022 року
    Фото з відкритих джерел

    На станції почергово капітально ремонтуватимуть три ескалатори

    У четвер, 26 серпня, на станції метро «Олімпійська» розпочнеться почерговий ремонт трьох ескалаторів. Роботи триватимуть до 25 січня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

    Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводять орієнтовно раз у 10-11 років після пробігу в 150 тисяч км.

    Нагадаємо, що на станції метро «Лук’янівська» також триває капітальний ремонт ескалаторів.

    Як зазначає метрополітен, за перші два тижні поточного місяця ескалатори столичного метрополітену 125 разів зупиняли ручкою «Стоп» на різних станціях для уникнення травмування пасажирів через їхню необережність. Ще 79 разів – через потрапляння сторонніх предметів (монет, підборів, одягу тощо). 38 зупинок обладнання пасажири зробили без необхідності.

    Київський метрополітен закликає пасажирів дотримуватися простих правил користування ескалатором для безпечної поїздки:

    • триматися за поручень;
    • не заступати за обмежувальну лінію;
    • не сидіти на східцях ескалатора;
    • не бігти на ескалаторі;
    • тримати дітей за руку.

    До слова, Київський метрополітен оприлюднив відео, зняте за допомогою дрона на одній із найкрасивіших станцій метро у світі – «Золоті ворота».

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    Теги: Київ метро ремонт
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    На станції метро «Олімпійська» п’ять місяців ремонтуватимуть ескалатори