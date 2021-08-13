На АЗС у Київській області горів автомобіль (фото)
Вогнем було охоплено моторний відсік автомобіля Skoda Octavia
У м. Біла Церква сталося загорання легкового автомобіля, який перебував на заправній станції «БРСМ нафта». Пожежа сталася 12 серпня, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце виклику було направлено черговий караул 3 Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.
Рятувальники встановили, що вогнем охоплено моторний відсік автомобіля Skoda Octavia.
Пожежу було ліквідовано менш як за десять хвилин.
Причина пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, 10 серпня у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці сталося загоряння в автомобілі Porsche.
29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки.
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