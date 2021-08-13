На АЗС у Київській області горів автомобіль (фото)

Вогнем було охоплено моторний відсік автомобіля Skoda Octavia

У м. Біла Церква сталося загорання легкового автомобіля, який перебував на заправній станції «БРСМ нафта». Пожежа сталася 12 серпня, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено черговий караул 3 Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.

Рятувальники встановили, що вогнем охоплено моторний відсік автомобіля Skoda Octavia.

Пожежу було ліквідовано менш як за десять хвилин.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 10 серпня у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці сталося загоряння в автомобілі Porsche.

29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки.

9 серпня на вул. Березняківській, 24 у Дніпровському районі Києва (масив Березняки) загорівся автомобіль, припаркований на газоні.