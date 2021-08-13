  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На АЗС у Київській області горів автомобіль (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники ліквідували загорання на заправній станції - На АЗС у Київській області горів автомобіль (фото)
    Рятувальники ліквідували загорання на заправній станції
    Фото: ДСНС

    Вогнем було охоплено моторний відсік автомобіля Skoda Octavia

    У м. Біла Церква сталося загорання легкового автомобіля, який перебував на заправній станції «БРСМ нафта». Пожежа сталася 12 серпня, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено черговий караул 3 Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.

    Рятувальники встановили, що вогнем охоплено моторний відсік автомобіля Skoda Octavia.

    Пожежу було ліквідовано менш як за десять хвилин.

    Причина пожежі встановлюється.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На АЗС у Київській області горів автомобіль (фото)
    На АЗС у Київській області горів автомобіль (фото)

    Як повідомлялося, 10 серпня у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці сталося загоряння в автомобілі Porsche.

    29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки.

    9 серпня на вул. Березняківській, 24 у Дніпровському районі Києва (масив Березняки) загорівся автомобіль, припаркований на газоні.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина АЗС автомобіль рятувальники Біла Церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На АЗС у Київській області горів автомобіль (фото)