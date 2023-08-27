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У Києві легковик протаранив стіну багатоповерхівки (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві легковик протаранив стіну багатоповерхівки (фото)
На місці пригоди працювали поліціянти
фото: kyivoperative

Причину автопригоди встановлюють правоохоронці

У Деснянському районі Києва в неділю, 27 серпня, легковик Toyota на швидкості в’їхав у стіну багатоповерхового будинку. Подія сталась на бульварі Леоніда Бикова. Про це повідомили в соціальних мережах. Інформації про постраждалих поки не надходило.

У Києві легковик протаранив стіну багатоповерхівки (фото) фото 1

«На бульварі Леоніда Бикова, за невідомих поки обставин, автівка Toyota влетіла у будинок», – ідеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити наслідки ДТП. Причину автопригоди встановлюють правоохоронці.

Раніше у Чернівцях водій тікав від патрульних та врізався у будівлю. 

Нагадаємо, що 27 липня в Бориспільському районі Києва сталася аварія, внаслідок якої постраждали дев'ятеро людей. Тоді легковик влетів в автобус.

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