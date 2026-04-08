Злата Огнєвіч з поліцією Києва застерегла українців від шахрайства (відео)

Злата Огнєвіч звернулася до українців
фото: скриншот kyiv.npu.gov.ua

Злата Огнєвіч у 2024 році стала жертвою шахрая

Українська співачка Злата Огнєвіч звернулася до українців на сторінці поліції Києва. Артистка наголосила на поширенні шахрайських схем та застерегла українців. Про це розповідає «Главком» із посилання на поліцію Києва.

У своєму зверненні Злата Огнєвіч, яка свого часу також стала жертвою шахрая, розповіла, що варто знати, аби не потрапити у халепу. Співачка пояснила, як саме діють шахраї.

«Зараз почастішали випадки шахрайства, тому треба бути максимально обачними. Шахраї дзвонять і представляються представниками банку, поліції, СБУ та навіть вашими рідними чи близькими людьми. Якщо маєте хоча б найменший сумнів, просто кидайте слухавку і перевірте інформацію самі. Зателефонуйте в банк, поліцію, чи просто своїм рідним та близьким», – зазначила виконавиця.

Злата Огнєвіч застерегла українців від шахрайства

Також про шахрайство попередила й поліція Києва. Правоохоронці закликають не повідомляти нікому свої особисті дані як номер карти тощо. «Вам дзвонять «правоохоронці» та погрожують кримінальним провадженням? Або «представники банку» розпитують дані вашої картки та термін її дії? - це працюють аферисти! Запамʼятайте: для того, щоб не стати жертвою шахраїв та не втратити свої кошти, необхідно бути обачливим, не довіряти дзвінкам від незнайомців та не приймати рішень під тиском емоцій», – закликають у поліції.

До слова, Злата Огнєвіч та ще низка артистів стали жертвами шахрая. У 2024 році організатор концерту Злати Огнєвіч Тарас Доненко вкрав у неї та ще низки артистів близько 10 млн грн. 

Як раніше розповідала Злата Огнєвіч, Тарас Доненко, який її ошукав, займався криптовалютою за рахунок вкрадених в українських артистів коштів. Про це співачка розповідала у програмі «Міністерство прем'єр»: «Якщо брати нас всіх артистів, загалом він завдав збитків на 10 млн грн. І зараз у мене є інформація, що він через ці концерти відмивав криптовалюту. І що взагалі його, можливо, вже немає в живих. Його могли вбити ці «друзі», злочинці. Зараз у нас є дуже багато різної інформації, частину якої я не можу розголошувати, бо триває слідство. Його вже оголосили в міжнародний розшук». Також Тарас Доненко ошукав співачку Руслану та гурт «СКАЙ».

Нагадаємо, українська співачка Злата Огнєвіч заявила, що розчарувалася відпочинком у В’єтнамі через росіян та велику кількість сміття на популярному курорті Фукуок. Воно зазначила, що поїздка до В’єтнаму виявилася невдалим вибором, попри окремі позитивні враження. Особливо Огнєвіч не радить відвідувати острів Фукуок, де, за її словами, вона зіткнулася з великою кількістю громадян Російської Федерації, а також із серйозним забрудненням океану.

