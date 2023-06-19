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На в’їзді до Києва прикордонники затримали священника УПЦ МП і встановили цікаві деталі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На в’їзді до Києва прикордонники затримали священника УПЦ МП і встановили цікаві деталі (фото)
Представник Московської церкви дезінформував щодо Революції гідності
фото: ДПСУ

Чоловік закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а в 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби

Прикордонники на в’їзді до Києва виявили священника Української православної церкви Московського патріархату, в телефоні якого знайшли проросійський контент. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Мобільний телефон батюшки виявився сповненим проросійської маячні. Як виявилося, чоловік закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а в 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби, посилаючись на заповідь «Не вбий», дезінформував щодо Революції гідності», – йдеться в повідомленні.

Далі священником займатиметься СБУ. 

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Раніше повідомлялося, як священник УПЦ МП допомагав ухилянтам тікати у Румунію.

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Теги: війна ЗСУ Київ Московська церква в Україні

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