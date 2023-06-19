На в’їзді до Києва прикордонники затримали священника УПЦ МП і встановили цікаві деталі (фото)
Чоловік закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а в 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби
Прикордонники на в’їзді до Києва виявили священника Української православної церкви Московського патріархату, в телефоні якого знайшли проросійський контент. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Мобільний телефон батюшки виявився сповненим проросійської маячні. Як виявилося, чоловік закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а в 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби, посилаючись на заповідь «Не вбий», дезінформував щодо Революції гідності», – йдеться в повідомленні.
Далі священником займатиметься СБУ.
Раніше повідомлялося, як священник УПЦ МП допомагав ухилянтам тікати у Румунію.
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