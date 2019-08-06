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    На Воскресенці чоловік випав з четвертого поверху

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    Чоловік випав з вікна четвертого поверху - На Воскресенці чоловік випав з четвертого поверху
    Чоловік випав з вікна четвертого поверху
    Фото: Інформатор

    Медики госпіталізували потерпілого в лікарню

    У ніч на вівторок, 6 серпня, на проспекті Алішера Навої, 78 в Києві стався нещасний випадок: чоловік випав з вікна п'ятиповерхового будинку. Потерпілий залишився живим, його в терміновому порядку госпіталізували в лікарню.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 4:35. Про це повідомляє Інформатор.

    Як з'ясували правоохоронці, чоловік випав з вікна четвертого поверху п'ятиповерхового будинку. Медики госпіталізували потерпілого в лікарню. Він був у свідомості.

    Що саме сталося і з якої причини випав чоловік - будуть з’ясовувати правоохоронці. На місці працював екіпаж патрульної поліції і медики.

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    На Воскресенці чоловік випав з четвертого поверху
    На Воскресенці чоловік випав з четвертого поверху
    На Воскресенці чоловік випав з четвертого поверху
    На Воскресенці чоловік випав з четвертого поверху
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 5 серпня на вулиці Жилянській, 30а в Києві стався трагічний випадок: хлопець випав із загального балкона на 12-му поверсі висотки. Отримані при падінні травми виявилися несумісними з життям.

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