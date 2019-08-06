На Воскресенці чоловік випав з четвертого поверху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік випав з вікна четвертого поверху Фото: Інформатор

Медики госпіталізували потерпілого в лікарню

У ніч на вівторок, 6 серпня, на проспекті Алішера Навої, 78 в Києві стався нещасний випадок: чоловік випав з вікна п'ятиповерхового будинку. Потерпілий залишився живим, його в терміновому порядку госпіталізували в лікарню.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 4:35. Про це повідомляє Інформатор.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік випав з вікна четвертого поверху п'ятиповерхового будинку. Медики госпіталізували потерпілого в лікарню. Він був у свідомості.

Що саме сталося і з якої причини випав чоловік - будуть з’ясовувати правоохоронці. На місці працював екіпаж патрульної поліції і медики.

Як повідомлялося, 5 серпня на вулиці Жилянській, 30а в Києві стався трагічний випадок: хлопець випав із загального балкона на 12-му поверсі висотки. Отримані при падінні травми виявилися несумісними з життям.