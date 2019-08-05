У центрі Києва молодик випав з 12-го поверху (фото, відео)



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На місці трагедії працювали медики швидкої допомоги Фото: Інформатор

Причини трагедії встановить слідство

У понеділок, 5 серпня, на вулиці Жилянській, 30а в Києві стався трагічний випадок: хлопець випав із загального балкона на 12-му поверсі висотки. Отримані при падінні травми виявилися несумісними з життям.

Трагедія сталася близько 11:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами місцевого жителя, він знаходився вдома, коли почув різкий хлопок на вулиці. Вийшовши з під'їзду, чоловік побачив хлопця на асфальті. Він викликав патрульну поліцію.

За даними правоохоронців, загиблому було близько 25 років. Раніше місцеві жителі не бачили чоловіка в цьому будинку.

Точні причини події встановить слідчо-оперативна група. На місці події також працювала патрульна поліція і медики швидкої допомоги.

Як повідомлялося, 24 липня на вулиці Російська у Києві з вікна другого поверху випала дитина.