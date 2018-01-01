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    На вулицях столиці запрацюють продовольчі ярмарки

    13-18 лютого в столиці триватимуть сезонні ярмарки
    На прохання мешканців столиці, з 13 до 18 лютого за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Так, ярмарки відбудуться 13 лютого (вівторок) у: Голосіївському
    • Сьогодні, 08:09
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    13-18 лютого в столиці триватимуть сезонні ярмарки

    На прохання мешканців столиці, з 13 до 18 лютого за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».

    Так, ярмарки відбудуться

    13 лютого (вівторок) у:

    • Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
    • Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Багговутівська, 1.

    14 лютого (середа) у:

    15 лютого (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
    • Печерському районі – вул. Московська, 2;
    • Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі - вул. Багговутівська, 1.

    16 лютого (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
    • Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білецької та Полкової);
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. П. Козицького (у межах вулиць Металістів та Смоленської); вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16.

    17 лютого (субота) у:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна.

    18 лютого (неділя) у

    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).
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