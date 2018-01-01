На вулицях столиці запрацюють продовольчі ярмарки
- Сьогодні, 08:09
-
Розсилка
13-18 лютого в столиці триватимуть сезонні ярмарки
На прохання мешканців столиці, з 13 до 18 лютого за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».
Так, ярмарки відбудуться
13 лютого (вівторок) у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
- Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Багговутівська, 1.
14 лютого (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Тверської та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-ру Р. Роллана);
- Шевченківському районі – перетин О. Теліги та вул. Мельникова.
Читайте також
15 лютого (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
- Печерському районі – вул. Московська, 2;
- Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі - вул. Багговутівська, 1.
16 лютого (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білецької та Полкової);
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. П. Козицького (у межах вулиць Металістів та Смоленської); вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16.
17 лютого (субота) у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна.
18 лютого (неділя) у
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).