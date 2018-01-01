На вулицях столиці запрацюють продовольчі ярмарки

13-18 лютого в столиці триватимуть сезонні ярмарки

На прохання мешканців столиці, з 13 до 18 лютого за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Так, ярмарки відбудуться 13 лютого (вівторок) у: Голосіївському