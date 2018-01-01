В поліції прокоментували затримання прихильника Саакашвілі

Близько 200 правоохоронців і військовослужбовців Нацгвардії забезпечують громадський порядок на Банковій

Поліція підтверджує затримання учасника акції у центрі Києва на вулиці Банковій.Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. В поліції повідомили, що за порушення громадського порядку до поліцейського управління доставили «одного активного учасника заходу», склали адміністративний протокол. У поліції зазначають, що близько 200



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Фото: Радіо Свобода Учасники акції на вулиці Банковій в центрі Києва, 12 лютого 2018 року

Близько 200 правоохоронців і військовослужбовців Нацгвардії забезпечують громадський порядок на Банковій

Поліція підтверджує затримання учасника акції у центрі Києва на вулиці Банковій.



Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

В поліції повідомили, що за порушення громадського порядку до поліцейського управління доставили «одного активного учасника заходу», склали адміністративний протокол.

У поліції зазначають, що близько 200 правоохоронців і військовослужбовців Нацгвардії забезпечують громадський порядок на Банковій.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали одного з учасників акції на підтримку екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі біля Адміністрації президента.

Сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.