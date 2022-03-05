На Київщині померли двоє дітей, їх не змогли доправити до лікарні через обстріли

Діти отримали кульові та осколкові поранення

На Київщині у ніч проти5 березня померли дві поранені дитини, оскільки через бойові дії «швидкі» не змогли доправити їх до дитячої лікарні «Охматдит». Про це повідомив генеральний директор лікарні Володимир Жовнір.

За його словами, вночі до лікарні телефонували щодо дітей, які отримали кульові та осколкові поранення і перебували у різних частинах Київської області.

«Через бойові дії цих дітей не змогли доставити до нас. Дві дитини загинули, одна ще жива. Ми сподіваємось, що наші медики зможуть доставити цю дитину для надання допомоги», – сказав Жовнір.

Також гендиректор розповів, що вчора над лікарнею перехопили ракету. Вибухом були пошкоджені вікна та двері. За словами Жовніра, пошкодження незначні, ніхто не постраждав.

Наразі в «Охматдиті» залишаються 185 дітей, які продовжують лікування. Медики теж нікуди не виїжджають. Водночас частину онкологічних пацієнтів уже декілька днів евакуюють до західних областей України або в сусідні країни, оскільки ці діти не можуть лікуватися у бомбосховищах.

За даними омбудсменки Людмили Денісової, з початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 32 дитини, ще 70 дістали поранення. Водночас секретар РНБО Олексій Денісов заявляв про 840 поранених дітей.

Нагадаємо, незважаючи на бойові дії, у столиці працюють пологові будинки. З вісім днів вторгнення у Києві народилися 390 малюків.

Також раніше київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян з останніми новинами та розповів, як проходить життя у столиці.