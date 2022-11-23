Ракетний обстріл Києва: рятувальники показали наслідки

Внаслідок атаки сталися руйнування об‘єктів критичної інфраструктури та нежитлових будівель

Рятувальники ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів у Києві. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

Зазначається, що 23 листопада вдень до ДСНС у м. Києві почали надходити повідомлення про ворожі обстріли у столиці. На місцях надзвичайних подій були руйнування об‘єктів критичної інфраструктури та нежитлових будівель, що супроводжувалися послідуючим горінням. Також, внаслідок ракетних обстрілів, виникли пожежі у гаражному кооперативі у Дніпровському районі та у трьох гаражах Солом‘янського району.

Крім того, у Голосіївському районі сталося руйнування адмінбудівлі, внаслідок чого від уламків ще постраждало чотири автівки, а також складське приміщення.

На місцях подій загалом задіяно більше 30 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також більше 130 чоловік особового складу.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів у столиці ДСНС

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.